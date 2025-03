Kakšna smola! Na loteriji osvojil 394 milijonov z dvema listkoma, nato pa ugotovil, kaj je storil

Kalifornijska loterija je zavrnila zahtevek Faramarza Lahijanija, ki trdi, da je bil lastnik dveh dobitnih listkov na žrebanju Mega Millions 8. decembra 2023, a je enega izgubil. Loterija vztraja, da mu ne pripada drugi del 394-milijonskega jackpota, saj pravila igre jasno določajo, da je za prevzem nagrade potreben veljaven listek.

Lahijani je 4. decembra 2024, le tri dni pred iztekom roka za prevzem nagrade, vložil zahtevek pri loteriji in nato 6. decembra še tožbo zaradi kršitve pogodbe. Trdi, da je kupil dva listka z istimi številkami na bencinski črpalki Chevron v Encinu, vendar drugega ni mogel predložiti. Pravniki, ki zastopajo državo Kalifornijo in loterijo, so na sodišču poudarili, da njegove izjave niso skladne z dejstvi in da ni upošteval pravil igre.

V sodnih dokumentih je Lahijani priznal, da nima izgubljenega listka, kar pomeni, da ne more zahtevati preostalega dela nagrade v višini 197,5 milijona dolarjev.

Loterija poudarja, da drugi zmagovalec jackpota uradno ni znan, čeprav sta bila oba listka kupljena na isti bencinski črpalki.

Bencinska črpalka Chevron je za prodajo dveh dobitnih listkov prejela rekordni bonus v višini 1,975 milijona dolarjev, kar je največja nagrada za posameznega prodajalca v zgodovini Kalifornijske loterije. V Kaliforniji prodajalci dobitnih listkov prejmejo 0,5 odstotka vrednosti nagrade, vendar največ milijon dolarjev na listek.

Sodna obravnava je predvidena za 29. oktober, vendar bi lahko bila odpovedana, če bo sodnica Lia Martin odločila o zavrnitvi primera. Lahijani je junija 2024 javno prevzel prvi listek in s tem polovico jackpota, ki ga je osvojil z dolgoletnimi srečnimi številkami, ki so jih izbrali njegovi otroci.