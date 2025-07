Kakšna katastrofa! Skoraj cela vas zgorela, 300 hiš uničenih: »V 10 minutah je vse gorelo ... « (VIDEO)

Gasilci in domačini so pogasili ali spravili pod nadzor na stotine požarov, ki so v zadnjih dveh dneh, še bolj podkrepljeni z vročinskim valom in sušo, zajeli na tisoče hektarjev v več občinah v osrednji Srbiji in na jugu države.

Zgorelo okoli 300 hiš

Najbolj prizadeta je bila vas Dubovo, kjer je zgorelo okoli 300 hiš. Zaradi več kot 100 požarov so v torek v petih občinah razglasili izredne razmere, gasilcem pa je delo olajšal dež v noči na sredo, ki sicer ni padal že dva meseca. Vas Dubovo v občini Žitorađa je skoraj v celoti zgorela, medtem ko so njihovi lastniki nemočno opazovali, kako ogenj uničuje njihovo premoženje.

Razmere na terenu je še dodatno zapletlo dejstvo, da se zaradi dolgotrajne suše prebivalci okoliških vasi soočajo s pomanjkanjem vode in so nemočni, da bi se učinkovito uprli ognjeni stihiji.

»V 10 minutah je vse gorelo ... «

Po neuradnih informacijah, na katere so sklicevali srbski mediji, je doslej zgorelo več sto objektov in na tisoče hektarjev kmetijskih in gozdnih zemljišč. »V 10 minutah je vse gorelo ... Veter je pihal, nosil ogenj povsod, katastrofa. ... Vse je gorelo, predelovalni stroji, viličarji, tovornjaki ...« so za medije povedali domačini, ki so sodelovali pri gašenju požara.

Sreča v nesreči, pravijo prebivalci opustošenih vasi, je, da ni bilo smrtnih žrtev ali hujših poškodb, saj so bili med prvimi evakuirani starejši, bolni in družine z otroki. Gmotna škoda je ogromna in jo je v tem trenutku težko oceniti, država pa je obljubila odškodnino tistim, ki so najbolj ogroženi.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v torek pozno popoldne obiskal prizadeta območja in napovedal, da bo iz rezerv državnega proračuna pomagal najbolj ranljivim.