Kakšna dvoličnost! inšpektorica jedla in pila po zaprtih lokalih (VIDEO)

Na Hrvaškem so sprožili preiskavo proti zdravstveni inšpektorici(57), ki ji je bil odrejen tudi preiskovalni zapor zaradi ponovitvene nevarnosti. Osumljena je namreč, da je v času epidemije, ko so bile restavracije in kavarne zaprte, namesto da bi opravljala svoje delo, obedovala v njih.Inšpektorica je 1. februarja vstopila v enega izmed bistrojev v Zagrebu, v katerem so bili takrat po trditvah hrvaškega protikorupcijskega urada (Uskok) gostje, inšpektorica pa je uporabila storitve lokala, namesto da bi prijavila lastnika. Ta je sicer sporočil, da je šlo za zasebno zbiranje, potem ko je policija nekaj dni kasneje prišla v lokal in tam našla polno ljudi.Dva tedna kasneje je menda inšpektorica v eni izmed restavracij, ki je prav tako kljub prepovedi obratovala, spet nekaj pojedla in popila, na koncu pa lastnika ponovno ni prijavila.Kot poročajo hrvaški mediji, naj bi aretirana inšpektorica lastnikom lokalov namignila, naj na svoje objekte namestijo napis, da v njih potekajo dela. Če bi v njihov objekt prišel kateri izmed njenih kolegov opravljat nadzor, naj bi mu rekli, da prisotni niso gostje, temveč delavci.