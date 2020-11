Kakšna blamaža: Trumpov odvetnik z bizarno izjavo (VIDEO)

Nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, osebni odvetnik Donalda Trumpa, se je močno potil. FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Biden slavi (rojstni dan)

V zvezni državi Georgia so tudi po vnovičnem štetju glasovnic potrdili zmago Bidna, ki danes slavi 78. rojstni dan. Da je zbral 12.294 glasov več kot Trump, je v četrtek sporočil pristojni sekretar Brad Raffensperger.



Pred ponovitvijo štetja je bil Biden sicer v prednosti za okoli 14.000 glasov, po ročnem štetju pa se je prednost rahlo zmanjšala. Med drugim so v dveh okrajih, ki sta pretežno republikanska, našli okoli 5000 dodatnih glasovnic, ki so jih pozabili upoštevati pri prvem strojnem štetju. Kljub temu so lokalne oblasti zagotovile, da niso našli dokazov za volilno prevaro.



Georgia bo zmago Bidna uradno predvidoma potrdila danes. Trump lahko sicer še vedno zahteva novo štetje glasov, saj je razlika med kandidatoma manjša od pol odstotka.



Na predsedniških volitvah je zmagal Biden s prednostjo okrog šest milijonov glasov. Za zmago je moral osvojiti najmanj 270 elektorjev, dobil pa jih je 306.



Trump bi moral za zmago med drugim po sodni poti doseči spremembo izida v najmanj v treh državah.



STA

Predsednik ZDAsicer še vedno trdi, da je predsedniške volitve 3. novembra izgubil zaradi velike organizirane prevare. Njegova odvetniška ekipa in zavezniki so vložili več kot 20 tožb proti izidom volitev, ki pa doslej niso bile uspešne.Trumpova odvetniška ekipe pod vodstvomje imela v četrtek novinarsko konferenco, na kateri pa je še bolj kot njihove trditve pozornost zbudilo bizarno dogajanje na Giulianijevi glavi. »Poznam zločine. Voham zločine. Tu jih sploh ni treba vohati. Lahko vam vse dokažem na 18 različnih načinov,« je dejal Giuliani. Nekdanji župan New Yorka pa se je pod reflektorji v majhni sobici na sedežu republikanske stranke močno potil, pri tem pa so mu po temenih na obeh straneh glave tekel temen pot.Kaj se je dogajalo, sta razkrila kar glasova dveh članov Trumpove ekipe, ki sta se med prenašanjem tiskovne konference po twitterju pogovarjala, verjetno ne vedoč, da njun pogovor lahko slišijo vsi. »Rudyju teče barva za lase po obazu,« je rekel eden izmed njiju med smehom., vodja agencije Trumpove vlade, pristojne za varnost volitev, zaradi česar ga je Trump odpustil, je komentiral, da je bila Giulianijeva novinarska konferenca »najnevarnejša v ameriški zgodovini«. »Verjetno tudi najbolj nora,« je še tvitnil.Ker kaže, da Trump s tožbami ne bo uspešen, je po pisanju ameriških medijev možubral drugačen pristop, da bi se obdržal v Beli hiši. Medijska agencija Reuters, ki se sklicuje na tri neimenovane vire, poroča, da skuša Trumpova ekipa nagovoriti republikanske zakonodajalce k interveniranju v državah, kjer je zmagal. Trump naj bi skušal neposredno vplivati na zvezne države, da zavrnejo izide in potrdijo njegove elektorje. V zveznih državah sicer velja zakon, da se potrdijo tisti elektorji, ki pripadajo zmagovalcu volitev. Vendar pa je Trump danes v Belo hišo povabil republikanska voditelja državnega kongresa Michigana, da ju prepriča, naj poskrbita, da bodo potrjeni njegovi elektorji.Dva republikanska člana volilne komisije okrožja sta najprej zavrnila potrditev izidov v korist demokrata Bidna, nato sta si premislila in jih potrdila, ko ju je poklical Trump, pa sta si spet premislila. Izidi okrožja Wayne so bili sicer medtem potrjeni in poslani na državno volilno komisijo.