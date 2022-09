Kakšna blamaža! Svetovni voditelji namesto britanski premierki čestitali neznanki s podobnim priimkom

Preden pošljemo sporočilo, je vedno dobro preveriti, ali se nismo zmotili pri naslovniku. Posledice so lahko tudi hujše, a tokrat so se mnogi lahko iz srca nasmejali, ko so prebirali sporočila uporabnice twitterja Liz Trussell. Ker ima podoben priimek kot nova britanska premierka Liz Truss, je mnoge svetovne voditelje to zavedlo. Čestitke ob mandatu so namesto premierki pošiljali kar prvi Liz, ta pa se je pretvarjala, da je res postala premierka. Liz Trussell, ki ima profil na twitterju @Liztruss, je tako uživala v zbirki sporočil in nanje odgovarjala z duhovitimi nasveti in šalami.

Ena od tistih, ki je čestitala napačni Liz, je tudi švedska predsednica vlade Magdalena Andersson. »Čestitam, Liz Truss,« je napisala Anderssonova in dodala, da bosta Švedska in Velika Britanija še naprej tesno sodelovali. Trussllova ji je odgovorila, da se že veseli obiska in da bi lahko švedska premierka za to priložnost pripravila švedske kroglice. Kraljevi družini je denimo odgovorila, da pride že jutri na obisk ...

Nova britanska premierka ima na twitterju 360.000 sledilcev, medtem ko jih je imela Trussllova prej 3400, zdaj pa že 15.000 ...