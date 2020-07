Kakšen prizor! Na hrvaški obali posneli drugega največjega kita na svetu (VIDEO)

V zadnjih mesecih so iz Dalmacije že večkrat poročali, da so tamkajšnji prebivalci posneli morske pse in kite, nazadnje so v nedeljo okoli 9. ure. Bralec, ki je kita posnel z oddaljenosti 2,5 kilometra, je posnetek objavil v Dalmaciji danas. »Bilo je veličastno. Gledal sem ga z obale in na trenutke se je neobičajno približal. Verjetno se je izgubil in išče izhod proti odprtemu morju. Čeprav so na Pelješcu turisti, ne verjamem, da bi jih ta prizor lahko prestrašil.« Bralec sicer še nikoli ni videl kita ob obali Pelješca.Strokovnjak za morske živali je za Dalmacijo danas povedal, da gre za hrbtoplutega kita. Isto vrsto kita so spomladi opazili že pri Visu, pred dvema letoma pa so truplo samičke našli pri Lošinju.Hrbtopluti kit (Balaenoptera physalus) je ena od vrst brazdastega kita in je najbližji sorodnik sinjega kita, ki velja za največjo žival na svetu. Brazdasti kit je druga največja žival na svetu. V povprečju je dolg okoli 20 metrov, rekorder pa je imel 27 metrov. Maso enega kita ocenjujejo na okoli 70 ton. Zgornji del telesa ima sivo-rjav, s spodnje strani je bel. Najlažje se prepozna po nesimetrični obarvani spodnji čeljusti: desna stran je bela, leva je temna.Brazdasti kiti živijo v vseh svetovnih oceanih. Poletja preživijo v polarnih in zmerno hladnih vodah, pozimi prihajajo v zmerno topla in tropska morja.