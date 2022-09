Kako živijo samski po svetu

Biti samski je status, ki ima svoje pozitivne in negativne lastnosti, nekatere so si podobne po vsem svetu, kot na primer vprašanja o vnukih po 30. letu starosti, nekatere pa se, razumljivo, razlikujejo.

Na Kitajskem je težko ostati dolgo samski, tudi če si to želite, saj bodo vaši starši ali vaša družina poskrbeli, da vam najdejo zakonskega partnerja. V Šanghaju imajo vsak konec tedna sejem, kamor prihitijo starši z vse dežele v upanju, da bodo za svojega otroka našli bodočega zakonca, vsi podatki o tem so napisani na obešenih lističih, zraven katerih sedijo starši: na listku so vse fizične in psihične lastnosti, izobrazba, veroizpoved, starost in horoskop, da ne bi kaj ostalo skrito.

V Maleziji samske ženske na pomaranče napišejo svojo telefonsko številko in jih vržejo v reko, saj, malo za šalo in malo zares, verjamejo, da bo pravi moški našel pomarančo in poklical. Ta metoda je zelo priljubljena med trgovci, saj jih pobirajo iz vode ter prodajajo naprej s telefonsko številko vred, zato je upanje še večje.

V sosednji Avstriji samske ljudi za 30. rojstni dan oblečejo v vpadljiva oblačila in jih pošljejo na ulico, kjer morajo neznancem prodajati drobnarije, kot so lizike in alkohol. Vse močno spominja na praznovanje dekliščine ali fantovščine, izkupiček od prodaje pa slavljenec nameni nazdravljanju s prijatelji.