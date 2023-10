To so obrambni sistemi, na katere stavijo Izraelci (VIDEO)

Izrael ima lastno razvojno družbo Rafael in sistem za obrambo pred medcelinskimi izstrelki hetz. Rafael med drugim pospešeno dela na razvoju laserskega sistema iron beam, najbolj pa se zanaša na železno kupolo.

Sistem iron dome oziroma železna kupola, naj bi prestregel 90 odstotkov od približno pet tisoč izstrelkov, ki jih je v začetku oktobra Hamas sprožil proti Izraelu. Posnetkov prestreženih raket na spletu ne manjka.

Železna kupola predstavlja steber izraelske zračne obrambe in deluje s pomočjo radarskega sistema, ki zazna izstrelke z razdalje približno 64 kilometrov.

Naprava po izračunu sproži izstrelek in prestreže nasprotnikovo raketo. Zanimivo je, da sistem izračuna ter oceni grožnjo, in ko izstrelki niso usmerjeni proti civilnim in vojaškim objektom, ne posreduje.

Izrael naj bi imel po podatkih vojske iz leta 2021 deset takšnih sistemov, ki naj bi bili nameščeni po celotni državi.

Kako se še branijo?

Ni pa železna kupola edina, na katero stavi izraelska vojska. Za odvračanje raket dolgega dosega uporabljajo sistem arrow weapon, ki ga je razvila skupaj z ameriško vojsko. Sistem arrow III z radarjem zazna prihajajočo raketo, temu sledi izstrelitev rakete, ki sledi tarči in nato z izstrelkom uniči balistično raketo še nad Zemljino atmosfero. Na tak način bi lahko uničili tudi morebitne konice z biološkim ali jedrskim orožjem.

Izrael pri obrambi uporablja tudi Davidovo fračo oziroma DSWS. Z njo uničujejo rakete srednjega dosega in dopolnjuje sistem arrow.

Kakšna je razlika med vsemi tremi sistemi? Železna kupola prestreže izstrelke na nižji ravni, Davidova frača se osredotoča na grožnje na srednji ravni, sistem arrow pa brani pred izstrelki dolgega dosega.