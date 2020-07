Kako okužbe štejejo na Hrvaškem: portal preštel 83 okuženih, vlada jih je javila 50

Podatki, ki sta jih obe državi objavili 12. julija 2020. FOTO: A. L.

Podatki, ki sta jih obe državi objavili 12. julija 2020. FOTO: A. L.

Od 13. julija obvezne maske



Zaradi porasta okužb sosedje Hrvati zaostrujejo ukrepe. Tako bodo po novem maske morali nositi:



– zaposleni v zdravstvenih ustanovah in tisti, ki pridejo na obisk pacientom, če so obiski dovoljeni,

– vozniki, ostali zaposleni v javnem potniškem prometu in potniki v javnem potniškem prometu ,

– zaposleni v trgovski dejavnosti in obiskovalci v času nakupovanja ,

– zaposleni v namestitveni dejavnosti, ki prihajajo v stik z gosti, ki skrbijo za postrežbo ali pa sodelujejo pri pripravi hrane, pijače in napitkov in

– druge osebe, za katere to naroči hrvaški zavod za javno zdravje.

Hrvaška je danes, potem ko so včeraj zabeležili žal rekorden dan po odkritih novih okužbah s koronavirusom v 24 urah , v statistiko vpisala 50 novih pozitivnih na testiranjih, za ena pa se je povečalo število pokojnih, ki so bili okuženi s korono (skupaj 119). Prejšnjo nedeljo so v 24 urah odkrili 57 okuženih. A velja poudariti: tokrat so opravili 763 testiranj, medtem ko so jih pred tednom dni kar 1.244 (v Sloveniji smo na iste dneve opravili 716 in 560 testiranj).Kazalnik 14-dnevne pogostosti na 100.000 prebivalcev se je spustil pod 25, na 24,67, a še vedno ostaja precej visoko. Za Slovenijo kazalnik znaša 12,85.Zanimivo je, da je hrvaški spletni portal Index za danes preštel prek 83 okužb (zbirajo jih po posameznih županijah, ki same objavljajo podatke), hrvaška vlada pa je nato sporočila bistveno nižjo številko. Razliko pri Indexu pojasnjujejo takole: morebiti so lokalno objavljeni primeri, ki so bili v uradno vladno statistiko zajeti že včeraj. Hrvaška vlada namreč objavlja podatke od 12.45 predhodnega dne do 12.45 tistega dne, ko podatke objavijo, medtem ko portal podatke zbira po županijah in jih nato sešteje. Poročali smo že, da hrvaški epidemiologi napovedujejo še več pozitivnih na koronavirus . Dnevna številka bi se lahko povzpela celo do 200 novih primerov, so prepričani. Odgovornost za to pripisujejo vladi, ki je ukrepe začela sprejemati od dva do tri tedne prepozno.Spomnimo, prejšnji teden so na Hrvaškem izvedli volitve. Zanimiv je bil komentar vladnega govorca za covid 19, ki je dejal, da so jih tudi v Srbiji imeli in da je epidemiološka slika danes precej slaba.Vsekakor lahko rečemo, da se je tudi na Hrvaškem v obdobju po volitvah epidemiološka slika poslabšala, vprašanje pa je, ali to lahko z gotovostjo povežemo s tem.