Kako nevaren je mutirani sev koronavirusa, ki se je začel širiti v Angliji?

V zadnjih dneh so v Angliji odkrili več kot 1000 primerov okužbe z novo različico koronavirusa. »Ugotovili smo novo različico koronavirusa, ki bi jo lahko povezali s hitrejšim širjenjem na jugovzhodu Anglije,« je včeraj dejal minister za zdravje Matt Hancock. »Začetna analiza kaže, da ta oblika virusa raste hitreje kot prejšnja, a še ne kaže, da bi ta sev povzročal resnejšo obliko bolezni, najnovejše klinične informacije pa kažejo, da je zelo malo verjetno, da se ta mutacija ne bi odzvala na cepivo.«



Čeprav je minister za zdravje poudaril, da to verjetno ni nevarnejši sev, znanstveniki iz dveh razlogov še vedno pozorno spremljajo to situacijo. Prvi je, da so ravni tega seva višje na območjih z večjim številom okuženih, kar je lahko slab znak. Virus bi namreč lahko mutiral tako, da bi se še hitreje širil. »Obstaja presenetljivo veliko mutacij, več, kot bi pričakovali, in nekaj jih je videti zelo zanimivih,« je povedal mikrobiolog Nick Loman iz združenja The COVID-19 Genomics UK Consortium (COG-UK), ki je prav tako identificiral to različico. »Obstajata dva bistvena sklopa mutacij, oba na ključnem koničastem proteinu. Ta beljakovina je ključ, ki ga virus uporablja za odklepanje vrat na celicah v našem telesu in jih potem napade. Kakršna koli sprememba, ki olajša vstop virusa v celico, bo verjetno pospešila njegovo širjenje. To se mi zdi pomembna prilagoditev.« Druga mutacija: težava s prihodnjimi cepivi? Ali bo cepivo še naprej učinkovito, če se pojavijo mutacije, saj so trije vodilni proizvajalci (Pfizer, Moderna in Oxford) izdelali cepiva, ki imunski sistem spodbujajo k napadu na te beljakovine? Zdravstveni delavci menijo, da bo še naprej učinkovit, ker naš imunski sistem napada različne dele konice. Prezgodaj za novo skrb Virus sicer nenehno mutira, da bi preživel in se čim bolj razširil. Potem ko se je pred letom dni pojavil na Kitajskem, mesečno doživi povprečno dve mutaciji. Če bi primerjali sev, ki zdaj kroži po svetu, s prvimi primeri v Vuhanu, bi na njem videli približno 25 mutacij.



»Ostati moramo mirni in racionalni. To je normalen razvoj virusa in pričakujemo, da se bodo vsake toliko pojavile in izginile nove različice,« je po poročanju Business Insider dejal mikrobiolog Alan McNally z univerze v Birminghamu. »Prezgodaj je, da bi nas skrbelo zaradi te nove različice.«