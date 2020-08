Kako daleč je Hrvaška od slovenskega rdečega seznama?

Vse višje število uvoženih primerov

Hrvatje zaskrbljeni

Italija je za vse, ki so bili v 14 dneh pred prihodom v državo na poti skozi Hrvaško, Grčijo, Malto in Španijo ali pa so tam bivali, uvedla obvezno testiranje na novi koronavirus. A Hrvate bolj kot to skrbi, da bi se uvrstili na slovenski rdeči seznam. Že več dni namreč povzemajo poročanje slovenskih medijev o tem vprašanju.



»To je neke vrste polovičen lockdown in v tem primeru bi se stvari zelo zapletle,« je za 24sata o morebitni uvrstitvi Hrvaške na naš rdeči seznam povedal Dino Kozlovec, šef štaba civilne zaščite Istrske županije. To bi ustavilo turizem pa tudi potovanje čezmejnih delavcev, ki vsak dan odhajajo v Italijo, glede na to, da verjetno ne bi bilo transferja čez Slovenijo, je dodal.

Vse več je ugibanj, ali bo tudi Slovenija Hrvaško uvrstila na rdeči seznam držav, po vrnitvi iz katerih je treba za 14 dni v karanteno. Uradni vladni govorec za covid 19je še pred dvema dnevoma na tiskovni konferenci zatrdil, da te bojazni ni , dan kasneje pa je že karal našo južno sosedo, da je izvoznica okužb, češ da turisti ne zaupajo tamkajšnjemu zdravstvenemu sistemu in ob pojavu simptomov raje počakajo, da pridejo domov in se tam testirajo.Preberite tudi:Hrvatje so se znašli na udaru nemških in avstrijskih medijev, ki so podvomili o uradnih hrvaških številkah o novih okužbah. Kacin je na vprašanje, ali Slovenija tem številkam verjame, odvrnil, da jim je vsekakor treba prišteti še število primerov, ki so jih izvozili k nam, ko se turisti vračajo domov. Incidenčno število, ki odloča o tem, ali se neka država uvrsti na rdeči seznam (Slovenija je mejo postavila pri 40), za Hrvaško je relativno ugodno, uvršča jo med t. i. rumene države. Preverili smo, kakšna bi bila ta številka, če bi ji prišteli še primere okuženih, ki so jih izvozili v Slovenijo.Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) za posamezne dni ne vodi statistike o uvoženih primerih, temveč po posameznih tednih. V 31. tednu (27. julij do 2. avgust) je bilo uvoženih 16 primerov, od tega osem iz Hrvaške, v 32. tednu (3. avgust do 9. avgust) pa že 28, kar 15 iz Hrvaške. Skupaj torej med 27. julijem in 9. avgustom 23 uvoženih primerov iz Hrvaške. V tem času so pri naših južnih sosedih uradno sporočili, da imajo 747 primerov, kar pomeni incidenčno številko (ob 4,07 milijona prebivalcev)(v zadnjih dneh se je ta številka poslabšala, a smo morali za primerjavo vzeti okužbe do 9. avgusta, kajti po tem datumu Nijz še nima objavljenih podatkov o uvoženih primerih iz Hrvaške). Če številu 747 dodamo še 23 primerov, kolikor so jih izvozili k nam, se incidenčno število dvigne naPreberite tudi:Ker se je po 9. avgustu število novih primerov na Hrvaškem iz dneva v dan zviševalo, kot je razkrila epidemiologijaiz Nijz, pa je bilo v zadnjem tednu v Sloveniji 33 uvoženih primerov, od tega kar 27 iz Hrvaške , kar kaže na vse več uvoza, je ta številka v zadnjih dneh gotovo še višja. Še dodatno pa bi jo zvišalo, če bi prišteli primere, ki so jih izvozili v druge države, med drugim v Nemčijo, od koder prihaja največ turistov. V zadnjem mesecu se je iz Hrvaške domov vrnilo 66 okuženih Nemcev, čeprav Hrvaška še zdaleč ni največja izvoznica okužb v Nemčijo, pred njo so Kosovo, Turčija, Srbija ter BiH.Samo za Hrvaško (brez izvoženih primerov v tujino) je incidenčna številka v zadnjih dveh tednih, kar je še vedno daleč od 40 in uvrstitve na rdeči seznam. Ni pa izključeno, da bo še kakšna država sledila zgledu Finske, ki je pred dnevi Hrvaško dodala na svoj rdeči seznam , ko so v tej skandinavski državi ugotovili, da so veliko primerov uvozili iz balkanskih držav.