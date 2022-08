Udarili po kadilcih: na plaži so jim prepovedali to

Vse mestne plaže v Barceloni so razglašene za kraj brez dima, torej brez kajenja, tam sta od konca julija prepovedana kajenje tobačnih izdelkov in uporaba naprav, ki sproščajo nikotin. Prepoved temelji na varovanju okolja in pravici prebivalcev do čistega zraka na javnem kraju in čistega javnega prostora, brez dima in cigaretnih ogorkov, na ohranjanju sobivanja ter varovanju zdravja ljudi, zlasti najbolj ranljivih skupin.

Poskusni projekt je uspel. FOTO: Wedninth, Getty Images

Poskusni projekt je potekal med 29. majem in 12. septembrom lani na štirih plažah v Barceloni, in sicer Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària in Nova Mar Belli. Na nobeni od njih v visoki sezoni ni bilo dovoljeno kaditi, ne na plaži ne v morju. Iniciativa se je hitro razširila v medijih in družabnih omrežjih.

Rezultati poskusnega projekta so dobri: znatno se je zmanjšalo število kadilcev, manj je tudi odvrženih cigaretnih ogorkov.

Plaže brez cigaretnega dima so bile jasno označene, o prepovedi kajenja so obveščali prek zvočnikov, posebna ekipa za informiranje o varovanju okolja pa je uporabnikom plaž vse podrobno pojasnjevala in jih obenem poučevala o škodljivosti tobačnih izdelkov.

Rezultati poskusnega projekta so dobri: pokazali so znatno zmanjšanje ljudi, ki kadijo na plažah, in tudi števila odvrženih ogorkov. Še več: pobudi so namenili visoko oceno, več kot osem od možnih desetih točk.