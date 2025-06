Kaj so »rdeče prikazni«, ki so jih opazili na nebu? Meteorolog Šter odgovarja

V ponedeljek zvečer, ko je močan nevihtni sistem iz Italije prehajal proti hrvaški obali, je neurje najmočneje prizadelo Istro, kjer so neurja povzročila veliko gmotno škodo in poškodovala več oseb. Poleg močnih sunkov vetra, grmenja in obilnih padavin so številni očividci na nebu opazili nenavadne t. i. »rdeče prikazni« oziroma rdečo svetlobo.

Meteorolog Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO), Blaž Šter, je za N1 pojasnil, da gre za t. i. »red sprites« oziroma »rdeče prikazni« – razelektritve, podobno kot strele, ki nastanejo visoko nad nevihtnim oblakom. Čeprav jih s prostim očesom redko opazimo, jih je mogoče zabeležiti s kamerami, občutljivimi na svetlobne pojave. Gre za pojav, ki ni neobičajen, zlasti med velikimi nevihtnimi sistemi.

»Rdeče prikazni« nastanejo med močnimi nevihtami, ko elektromagnetno polje prodre do ionosfere in tam povzroči svetlobne učinke, podobne severnemu siju (aurora borealis). Barva teh bliskavic je odvisna od vrste molekul in atomov v atmosferi.

Zaradi kratkotrajne narave in višine, na kateri se pojavijo (med 80 in 100 kilometri nad Zemljo), so znanstveniki ta pojav odkrili šele pred približno 20 do 30 leti, in sicer zahvaljujoč razvoju napredne fotografske opreme, piše N1.

Za opazovanje ali fotografiranje »rdečih prikazni– mora biti opazovalec od nevihte oddaljen med 100 in 200 kilometrov, z neoviranih pogledom na nebo brez oblačnosti med opazovalcem in nevihtnim območjem.