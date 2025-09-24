Kaj skriva Putin? Nenavadne izbokline na ramenih sprožile val teorij (VIDEO)

Medtem ko je Vladimir Putin jezno svaril Zahod in govoril o uporabi jedrskega orožja, so gledalci po vsem svetu opazili nekaj nenavadnega – njegove rame so na televizijskih posnetkih čudno izstopale in delovale skoraj nabrano.

Posnetki so takoj preplavili družbena omrežja. Nekateri so prepričani, da je ruski predsednik pod modrim suknjičem nosil neprebojni jopič, drugi so se šalili, da so mu začela rasti »satanska krila«.

Telegramov kanal Nexta Live je zapisal: »Javnost ni spremljala vsebine Putinovega govora, ampak njegov videz. Kaj se dogaja z rameni diktatorja? Ali je suknjič premajhen ali mu nekaj štrli izpod njega?«

Grožnje in strah pred atentatom

FOTO: Alexander Kazakov Via Reuters

Putin je med nagovorom ponavljal, da je Rusija pripravljena uporabiti jedrsko orožje, če se bo počutila ogroženo: »Naglašam – in nihče ne bi smel dvomiti – da je Rusija sposobna odgovoriti na vsako obstoječo ali prihajajočo grožnjo, in to ne z besedami, temveč z vojaško-tehničnimi ukrepi.«

A številni so opazili, da so govor zasenčili prav bizarni posnetki.

Teorija o neprebojnem jopiču se zdi mnogim najbolj verjetna. Znano je, da se Putin panično boji atentata. Nekdanji pripadnik njegove elitne varnostne službe Gleb Karakulov je za Dossier Centre razkril, da Putin živi v nenehnem strahu za svoje življenje.

Po njegovih besedah ima ruski predsednik celo tri enake pisarne na različnih lokacijah po državi, da lahko v trenutkih krize neopazno zamenja kraj bivanja.