Kaj se kuha na Balkanu? »Tako resne situacije ni bilo vse od domovinske vojne«

EUFOR v Bosni in Hercegovini dobiva okrepitve, dodatnih 400 vojakov, vozila in helikopterje. Predsednik entitete Republika Srbska Milorad Dodik priliva olje na ogenj in spreminja ustavo, ker hoče odcepitev.

Zaradi neupoštevanja odločitev visokega predstavnika Christiana Schmidta je bil obsojen na leto dni zapora. Prav tako je v preiskavi zaradi suma storitve kaznivega dejanja rušitve ustavne ureditve Bosne in Hercegovine.

Milorad Dodik. FOTO: Elvis Barukcic/afp

»Tako resne situacije ni bilo vse od domovinske vojne«

»Jaz nisem begunec pred pravico, begunec sem pred krivico. Od krivice, ki je v tožilstvu,« je ob tem dejal Dodik. Generalni sekretar Nata Mark Rutte je medtem podprl ozemeljsko celovitost Bosne in Hercegovine.

Tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio si ne želi novih spopadov v BiH. A kot je za Novo TV dejal hrvaški obrambni minister Ivan Anušić: »Tako resne situacije ni bilo vse od domovinske vojne.«