Kaj se je v dogajalo v Jadranskem morju? Vplule so ruske bojne ladje

Pred tremi tedni je bila v Jadranskem morju prava drama. Kot je v intervjuju za La Republico razkril načelnik italijanskega štaba vrhovnih sil Giuseppe Cabo Dragone, je ruska mornarica poskušala onemogočiti izhod ameriški letalonosilki Harry Truman iz Jadranskega morja. Razkril je, da so ruske bojne ladje plule ob italijanski obali in prišle do Ancone. Dragone je pojasnil, da so 22.julija ruske ladje zaprle vstopno-izstopno pot iz Jadranskega morja in preprečile ameriški letalonosilki premik, zaradi česar naj bi se na tem območju povečale napetosti med Natovimi in ruskimi silami na tem območju, poroča MMC.

Ko so v Jadransko morje vplule ruske ladje, so Italijani mobilizirali vojaške ladje, ki so spremljale ruske ladje. Na Itamilradar so razkrili, da je ruski rušilec Admiral Tribuc spremljala ladja Bergamini, križarko Varjag pa Marceglia. Vse skupaj so nadzirali tudi iz zraka z vojaškim letalom P72. Dodali so še, da so ruske bojne ladje Jadransko morje zapustile in vplule v Jonsko morje.

Do takšnih in podobnih zaostrovanj bi lahko v Sredozemskem morju prišlo v prihodnosti še večkrat, Dragone namreč meni, da bo Rusija še posebej agresivna na Bližnjem vzhodu in v Afriki.