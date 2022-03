Kaj se dogaja z nuklearko v Zaporožju? Mednarodna agencija močno v skrbeh

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je danes izrazil globoko zaskrbljenost zaradi dogajanja v ukrajinski jedrski elektrarni Zaporožje. Potem ko so jo zavzeli Rusi, so namreč komunikacije s to največjo nuklearko v Evropi motene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinske oblasti so obvestile IAEA, da morajo upravljavci nuklearke zdaj sprejemati ukaze ruskih sil. Slednje pa so ugasnile nekatera mobilna omrežja in internet, prekinjene so telefonske povezave, elektronska pošta in faks. Mobilne telefonske povezave so slabe, so sporočili z IAEA.

»Izjemno sem zaskrbljen zaradi tega dogajanja, o katerem sem bil danes obveščen,« je sporočil Grossi. »Za varno delovanje elektrarne mora biti vodstvu in delavcem nuklearke omogočeno izvrševanje ključnih nalog v stabilnih pogojih brez nepotrebnega zunanjega vmešavanja ali pritiskov,« je dodal.

Grossi je globoko zaskrbljen zaradi »poslabšanja razmer glede ključnih komunikacij med regulatorjem in jedrsko elektrarno Zaporožje«. Kot je pojasnil, je zanesljiva komunikacija med regulatorjem in upraviteljem elektrarne kritičnega pomena za jedrsko varnost, dodaja AFP.

Grossi je sicer v petek izrazil pripravljenost priti v Černobil in voditi pogajanja med ukrajinsko in rusko stranjo o varnostnih zagotovilih za ukrajinske jedrske elektrarne. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes dejal, da je zamisel koristna in dodal, da bi srečanje lahko potekalo prek video povezave ali v tretji državi.