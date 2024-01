Kaj se dogaja z Donaldom Trumpom? Zaradi te fotografije se sprašujejo o njegovem zdravju

Po zadnji obravnavi v tožbi kolumnistke E. Jean Carroll zaradi obrekovanja je nekdanji ameriški predsednik Donald Trump pritegnil veliko pozornosti. No, pravzaprav so pozornost pritegnile njegove roke, na katerih so vidne rane.

Na družbenih omrežjih so se hitro začele špekulacije o tem, kaj je vzrok zanje, in nekateri so našli precej dramatična in strašna pojasnila. Omenjali so celo herpes in spolno prenosljive bolezni.

Čeprav je na podlagi ene fotografije težko oceniti in postaviti diagnozo, je dermatolog v bolnišnici Mount Sinai v New Yorku Joshua Zeichner dejal, da gre najverjetneje za osip, ki pa ga lahko povzročijo različne stvari. »Izpuščaje na rokah lahko povzročijo različni dejavniki, od okužb do vnetnih stanj in zunanje izpostavljenosti.«

Možnost: suha koža

Zeicher pravi, da je najpogostejši vzrok za takšen osip suha koža in pretiravanje z umivanjem rok. Glede na to, da je Trump samooklicani »germofob«, bi bila teorija o pretiranem umivanju lahko točna. K slabemu stanju kože lahko pripomorejo tudi nizke temperature.

Možnost: žulji zaradi igranja golfa

Druga možnost je, da bi se mu lahko ob igranju golfa ali bejzbola naredili žulji. Glede na to, da je znano, da nekdanji ameriški predsednik rad prime v roke palico za golf, bi bil zelo možen in verjeten tudi ta scenarij.

Možnost: reakcija na sok limete

Zeicher pravi, da lahko podobne ranice na svetli koži povzroči tudi sok limete. »Sok limete na zelo svetli koži lahko povzroči kemijsko opeklino kože.« Širše je znana kot »opeklina zaradi margarite,« a ker Trump ne pije alkohola, bi bilo povsem možno, da bi pil brezalkoholni koktajl s citrusi, kar bi lahko povzročilo rane.

Možnost: nič od navedenega

Zeicher je poudaril, da lahko osip in izpuščaje na rokah povzroči veliko stvari, tudi žuželke. Dodal je še, da bodo zelo težko ugotovili in odkrili, kaj je tisto, kar povzroča madeže in rane na njegovih rokah, razen če bo to razkril sam.