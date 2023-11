Kaj se dogaja z bolnišnico na območju Gaze?

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ponoči izgubila stik z bolnišnico Al Šifa, največjim zdravstvenim kompleksom v Gazi. V luči »grozljivih poročil o ponavljajočih se napadih na bolnišnico« WHO domneva, da njeni kontakti bežijo z območja, ki ga oblegajo izraelske sile. WHO je še enkrat pozvala k prekinitvi ognja.

Generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril na poročila s severa Gaze, kjer naj bi streljali na ljudi, ki bežijo iz bolnišnice.

Po zadnjih informacijah je bolnišnica Al Šifa obkrožena z izraelskimi tanki, več bolnišničnih oddelkov pa je bilo tarča napadov.

Namestnik ministra za zdravje v Gazi Jusef Abu Riš je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da so izraelske sile danes z raketnim napadom povsem uničile dvonadstropno stavbo, kjer se nahaja kardiološki oddelek bolnišnice. Napad na bolnišnično poslopje je potrdilo tudi več očividcev.

»WHO ponovno poziva k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja v Gazi, saj bomo le tako lahko rešili življenja in zmanjšali grozljivo raven trpljenja,« je na omrežju X zapisal Tedros.

Kdo govori resnico

Tiskovni predstavnik izraelske vojske je danes v pogovoru za ameriško televizijo CNN sporočil, da so v pogovorih z vodstvom bolnišnice o evakuaciji bolnikov. Direktor bolnišnice Mohamed Abu Salmija je pred tem za katarsko hišo Al Jazeera zanikal, da bi takšno ponudbo dobil.

Izraelske sile trdijo, da se pripadniki palestinskega oboroženega gibanja Hamas skrivajo v tunelih pod bolnišnico. Kot navaja britanski BBC, pa izraelska vojska zanika očitke, da napadajo zdravstvene ustanove.

Izrael je ob 9. uri po lokalnem času odprl koridorje za evakuacijo civilistov s severa na jug Gaze. Koridorji bodo predvidoma odprti do 16. ure, izraelska vojska pa naj bi v tem času omogočila tudi neposredno evakuacijo iz bolnišnice Al Šifa.

Bolnišnica Al Šifa je že v soboto sporočila, da so zaradi pomanjkanja goriva ustavili vse dejavnosti. Direktor je povedal, da sta doslej zaradi nedelujočih inkubatorjev umrla dva nedonošenčka.

Izrael od napada Hamasa 7. oktobra blokira dobavo goriva v Gazo.

Stanje je zaradi tega kritično tudi v več drugih bolnišnicah na severu Gaze, kjer potekajo intenzivni spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom, še poroča Al Jazeera.