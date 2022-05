Kaj se dogaja v ZDA? Samo za vikend 11 množičnih strelskih napadov

V ZDA je bilo na minuli konec tedna do danes zjutraj najmanj 14 množičnih strelskih napadov, v katerih je umrlo najmanj sedem ljudi. Organizacija Arhiv nasilja z orožjem (GVA) poroča, da je bilo poleg tega še 49 ljudi ranjenih.

Javno ogorčenje po pokolu 19 otrok in dveh učiteljic v teksaškem Uvaldeju pretekli torek ni spremenilo ničesar, orožje pa v ZDA ostaja bolj dostopno kot zdravila na recept. Vsi Američani namreč nimajo zdravstvenega zavarovanja, pravica do orožja pa je splošna.

Organizacija GVA poroča, da je bilo konec tedna v množičnih strelskih napadih ubitih najmanj sedem ljudi, 49 pa ranjenih. Množični strelski napad je opredeljen kot napad, v katerem so bili ubiti ali ranjeni najmanj štirje ljudje brez upoštevanja strelca. V soboto zvečer so se v Chattanoogi v Tennesseeju spopadli najstniki, pri čemer je bilo ranjenih šest oseb, starih od 13 do 15 let.

V nedeljo se je streljalo med drugim na festivalu za dan spomina na padle vojake v Taftu v Oklahomi, pri čemer je bila ubita ena oseba, sedem pa ranjenih.

V Mercedu v Kaliforniji je po streljanju v nedeljo popoldne umrla ena oseba, tri pa so bile ranjene. Davi zgodaj zjutraj pa sta na zabavi za posledicami strelnega orožja umrli dve osebi, dve pa sta bili ranjeni.

Že v petek popoldne so policisti v Michiganu našli mrtvo mater s tremi majhnimi otroki. Vsi so bili ustreljeni.