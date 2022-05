Kaj se dogaja? Nov strelski napad, drugi v dveh dneh

V streljanju v cerkvi blizu Los Angelesa je v nedeljo po lokalnem času umrla ena oseba, štiri so huje ranjene, so danes sporočile oblasti te ameriške zvezne države. Do streljanja je prišlo le dan po tistem, ko je bilo v zvezni državi New York v strelskem napadu ubitih 10 ljudi. Kot je sporočil šerif iz okrožja Orange, so štirje ranjeni v kritičnem stanju, ena oseba pa je umrla na kraju samem. Šerif je še sporočil, da so pridržali eno osebo ter našli orožje, ki je bilo verjetno uporabljeno v napadu.

Po poročanju lokalnih medijev so žrtve večinoma azijskega rodu, zbrani verniki pa so strelca prijeli in mu odvzeti orožje.