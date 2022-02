Kaj se dogaja v Ukrajini? Splošna mobilizacija, granate in smrtne žrtve na ukrajinski strani

Ruski predsednik Vladimir Putin je zagnal vojaške vaje strateških sil, v okviru katerih so izstrelili tudi balistične in vodene rakete, so sporočili iz Kremlja. Putin in beloruski predsednik Aleksander Lukašenko sta vaje spremljala iz Kremlja.

Rusija je nove vojaške vaje napovedala v času stopnjevanja napetosti z Zahodom, ki se boji, da kopičenje ruskih sil ob meji z Ukrajino kaže na morebitno rusko invazijo na to nekdanjo sovjetsko republiko.

Po napovedih ruskega ministrstva za obrambo v vajah sodelujejo vse veje ruskih oboroženih sil, od letalskih do mornarice s podmornico z jedrskim orožjem. Cilj vaj, ki so jih načrtovali že dlje, je bilo testiranje zanesljivosti strateškega jedrskega orožja. Vojska je tako danes testirala balistične rakete, med drugim pa tudi hipersonično raketo tipa kinšal. Testiranje je bilo uspešno, so sporočili.

Rusija je v zadnjih tednih v bližini ukrajinskih meja izvajala obsežne vojaške vaje. Putin, ki od Zahoda zahteva obljube, da se Nato ne bo širil na Vzhod, je v petek dejal, da so ruske vojaške vaje »izključno obrambne narave in nikogar ne ogrožajo«.

Dodal je, da Zahod in zavezniki »še niso pripravljeni resno obravnavati ključnih varnostnih zahtev Rusije«. Rusija je namreč ta teden zahtevala, da se ZDA zavežejo, da bodo umaknile vse svoje vojake iz Srednje in Vzhodne Evrope.

Voditelja proruskih separatistov pozvala k splošni mobilizaciji

Voditelja samooklicanih Ljudskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine sta pozvala k splošni mobilizaciji. Medtem se na konfliktnih območjih na vzhodu Ukrajine nadaljujejo kršitve prekinitve ognja, v obstreljevanju sta umrla najmanj dva ukrajinska vojaka.

»Pozivam vse moške republike, ki so sposobni nositi orožje v rokah, da se postavijo za svoje družine, otroke, žene in matere,« je na Telegramu zapisal vodja separatistov v Donecku Denis Pušilin.

Pušilin je danes podpisal odlok, ki omogoča splošno mobilizacijo. Za podoben korak so se odločili v Lugansku, kjer moški, stari od 18 do 55 let, ne smejo več zapustiti območja.

Na konfliktnem območju so se sinoči po navedbah separatistov nadaljevali spopadi. Separatisti v Donecku trdijo, da je na njihovo območje ponoči priletelo več deset granat, podobno trdijo v Lugansku. Ukrajinska vojska medtem poroča o 19 kršitvah prekinitve ognja. Kot opozarja nemška tiskovna agencija dpa, informacij ni mogoče preveriti. Glede na izjavo upornikov na njihovi strani ni bilo nobenih žrtev.

So pa smrtni žrtvi zabeležili na ukrajinski strani. Gre za prvi potrjeni smrti vojakov v zadnjih nekaj tednih. Še štirje so bili ranjeni, je danes zvečer sporočila ukrajinska vojska.

Med drugim je več min eksplodiralo nekaj sto metrov od notranjega ministra Denisa Monastirkija, ki se je mudil na frontni liniji skupaj z novinarji. Ranjenih ni bilo.

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) je pred tem pozno v petek opozorila na povečano število kršitev dogovora o prekinitvi ognja. V Lugansku so zabeležili 648 primerov kršitev, od tega je bilo 519 eksplozij. V Donecku pa so zabeležili 222 kršitev, od tega 135 eksplozij. Gre za opazno povečanje števila kršitev v primerjavi s prejšnjimi dnevi.

Po napovedih separatistov o množični evakuaciji civilistov pa je na mejo z rusko regijo Rostov prispelo že več tisoč ljudi, kjer so zanje pripravili začasne namestitve. Regija Rostov je danes velikega števila ljudi, ki prihajajo iz območij pod nadzorom separatistov, razglasila izredne razmere.

Po navedbah doneških separatistov so na varno prepeljali več kot 6000 ljudi, od tega 2400 otrok. Luhansk pa je po navedbah tamkajšnjih oblasti zapustilo 25.000 ljudi.

Domnevno naj bi na varno skušali spraviti okoli 700.000 ljudi. Pribežnikom pa bo po napovedih ruskega predsednika Vladimirja Putina pomagala tudi ruska vlada, saj naj bi vsak prejel po 10.000 rubljev (okoli 114 evrov).

Pahor: Ukrajinsko krizo je treba rešiti po mirni poti

»Mislim, da si vsi prizadevamo, da bi se kriza rešila po mirni poti,« je z munchnske varnostne konference v izjavi za RTV Slovenija poudaril Pahor. Sam sicer zaznava manjše razlike v diplomatskih pristopih reševanja krize. »Tu se postavlja vprašanje, ali je smiselno vedno znova napovedovati rusko invazijo, za katero se izkaže, da je ni,« se je spraševal.

EU je v svojih beseda bolj previdna kot ZDA, ker je EU neposredna soseda Rusije in želi ohraniti manevrski prostor za demokracijo, je ocenil danes. »Po drugi strani pa je res, da dostikrat tudi EU želi imeti ZDA, ki na glas povedo, da obstoji moč za dosego nekaterih ciljev,« je dodal.