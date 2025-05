Kaj se dogaja? V Moskvi močno počilo, izbruhnil požar, več mrtvih (FOTO in VIDEO)

V Moskvi je odjeknila močna eksplozija, po nekaterih podatkih jih je bilo celo več. Po neuradnih podatkih je v nedeljo počilo na jugozahodnem delu mesta, zaradi česar je izbruhnil velik požar, ki je zajel stanovanja v devetem nadstropju stanovanjske hiše.

Deli stavbe se so se zrušili, pri čemer je umrlo več ljudi, ranjenih je več kot 15. Nekateri stanovalci so ostali ujeti v višjih nadstropjih, kjer so klicali na pomoč skozi okna, ko so gasilci poskušali omejiti ogenj in gost dim.

FOTO: Maxim Shemetov Reuters

FOTO: Maxim Shemetov Reuters

FOTO: Maxim Shemetov Reuters

FOTO: Maxim Shemetov Reuters

Lokalni mediji poročajo, da se je požar razširil po več stanovanjih, reševalne službe pa stavbo še vedno preiskujejo. Uradne potrditve vzroka eksplozije še ni, ugibajo pa, da je šlo za okvaro plinske napeljave. Ruske oblasti uradno še niso sporočile števila mrtvih in ranjenih.