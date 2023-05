Kaj se dogaja v Beogradu? »Takih pritiskov na ljudi še ni bilo nikjer na svetu«

V Beogradu bo v petek potekal shod vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), na katerega po navedbah sindikalnih predstavnikov s pritiski silijo delavce v javnih podjetjih in podjetjih, ki poslujejo z državo. Srbski mediji poročajo tudi o množičnih organiziranih brezplačnih prevozih na shod iz vseh koncev Srbije in sosednjih držav.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po prvem množičnem protestu opozicije po dveh strelskih napadih v Srbiji, v katerih sta 13-letnik in 20-letnik v začetku maja ubila skupno 18 ljudi, svoje privržence pozval, naj se v Beogradu »za obrambo liberalnih, demokratičnih vrednot udeležijo največjega shoda v zgodovini Srbije«.

»Veliki pritiski na delavce«

Nekdanji delavec javnega komunalnega podjetja Gradska čistoća Bogoslav Bešović in predsednik združenih sindikatov Srbije Sloga Željko Veselinović sta za srbsko televizijo N1 v sredo opozorila na velike pritiske na delavce, da se udeležijo shoda. »Takšnih pritiskov na ljudi še ni bilo, ne samo v Srbiji, temveč v svetu,« je ocenil Veselinović.

Seznam podjetij, kjer zaposlene silijo k udeležbi na shodu, se po njegovih besedah vse bolj širi. »Imamo vse več podjetij, kot so davčne uprave, zdravstvene ustanove in komunalna podjetja,« je dejal. Dodal je, da veliko ljudi, zlasti tistih, ki so redno zaposleni, zavrača udeležbo na shodu, zato so začeli pritiskati na zasebna podjetja, ki poslujejo z državo.

»Vsak zasebnik mora pripeljati določeno število ljudi, spravili pa so se tudi na športne klube in različna združenja,« je dejal Veselinović.

Nešović pa je povedal, da je Gradska čistoća za petek skrajšala delovni čas do 14. ure, ob 17. uri pa je pred sedežem podjetja predviden zbor direktorjev sektorjev, od katerih mora vsak pripeljati določeno število ljudi.

O podobnih primerih srbski mediji poročajo tudi iz nekaterih drugih večjih mest v državi.

Vučić želi na shod pripeljati ljudi iz vseh koncev Srbije

Vučić želi na shod pripeljati ljudi iz vseh koncev Srbije. Za to namerava po pisanju srbskega portala Nova.rs najeti okoli 2200 avtobusov.

Kvoto ljudi, ki se bodo udeležili shoda, morajo po navedbah mreže Radio Slobodna Evropa (RSE) izpolniti tudi v vsaki od skupno štirih občin z večinsko srbskim prebivalstvom na severu Kosova.

To je za RSE potrdila učiteljica iz osnovne šole v Severni Mitrovici, ki je želela ostati neimenovana. Dejala je, da je pristala na seznamu ljudi, ki morajo na shod, prevoz pa bo organiziran in brezplačen.

Vučićevi podporniki tudi iz sosednjih držav

Vučićevi podporniki bodo prišli tudi iz srbske entitete Bosne in Hercegovine Republike Srbske in iz Severne Makedonije. Iz Severne Makedonije jih bo na shod pripeljalo šest avtobusov, iz Republike Srbske pa so po pisanju RSE do četrtka načrtovali prihod desetih avtobusov.

V Beograd bosta v petek odpotovala tudi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik in vodja opozicije v tej entiteti Jelena Trivić, še piše RSE. Svoj prihod je po pisanju sarajevskega portala Klix.ba napovedal tudi varnostni minister BiH Nenad Nešić.

Na dan shoda bo v prestolnici potekalo zasedanje vrha Vučićeve SNS, na katerem naj bi po njegovih besedah sprejeli pomembne odločitve.

Potekajo še drugi protesti opozicije

Po strelskih napadih, ki sta pretresla državo, so v Beogradu v maju pod sloganom Srbija proti nasilju sicer potekali že trije protesti, ki se jih je udeležilo več deset tisoč ljudi. Nov protestni shod so po poročanju srbskih medijev napovedali za soboto.

Proteste je organizirala proevropska opozicija, ki med drugim zahteva ukinitev resničnostnih programov in oddaj, ki promovirajo nasilje, odstavitev notranjega ministra Bratislava Gašića in direktorja varnostno-obveščevalne agencije Bia Aleksandra Vulina ter sprejem odstopa ministra za izobraževanje Branka Ružića. Prav tako zahtevajo odvzem nacionalnih frekvenc provladnima komercialnima televizijama Pink in Happy in zamenjavo vseh članov sveta za regulacijo medijev.