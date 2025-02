Kaj se dogaja v Avstriji? Teroristični napad zdaj načrtoval še 14-letnik

V Avstriji so preprečili domnevni teroristični napad na eni od pomembnejših železniških postaj na Dunaju, ki ga je načrtoval 14-letnik, so sporočili z notranjega ministrstva.

Gre za avstrijskega državljana s turškimi koreninami, sumijo ga članstva v teroristični organizaciji, so še sporočili.

Pri najstniku so preiskovalci med drugim našli dva noža in material, ki namiguje na bližino s skrajno Islamsko državo, našli so tudi navodila za izdelavo eksplozivnih naprav.

Prejeli so namig

Aretacija se je zgodila, potem ko je notranja obveščevalna služba DSN prejela namig, da je neznani podpornik teroristične organizacije prek TikToka delil objave z islamistično vsebino. V dodatnih preiskavah so ugotovili identiteto podpornika, državno tožilstvo pa je nato odredilo aretacijo.

Podobno se je prek spleta radikaliziral tudi napadalec, ki je v soboto v Beljaku z nožem napadel ljudi. Pri tem je Sirec ubil 14-letnika, pet ljudi pa ranil.