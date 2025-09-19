Kaj se dogaja? Tri ruska letala vstopila v državo, ki je članica Nata

Po poročanju CNN-a se je danes v Estoniji zgodil incident, v katerega so bila vpletena ruska letala.

Estonsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so tri ruska letala kršila estonski zračni prostor. Po besedah ministrstva so lovska letala MiG-31 preko Finskega zaliva brez dovoljenja vstopila v estonski zračni prostor. Po njihovih informacijah so tam ostala 12 minut.

Estonski zunanji minister Margus Tsahkna je današnji prekršek označil za predrzen. Kot pravi, je Rusija letos že štirikrat kršila estonski zračni prostor.

V zvezi z incidentom se je na družbenem omrežju X oglasila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »Evropa stoji ob strani Estoniji v zvezi z najnovejšim kršenjem našega zračnega prostora s strani Rusije. Na vsako provokacijo se bomo odzvali odločno. (...) S povečanjem groženj se bo povečal tudi naš pritisk. Pozivam voditelje EU, naj čim prej odobrijo naš 19. paket sankcij,« je zapisala.

Incident je na družbenem omrežju X komentirala tudi zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. »Današnja kršitev estonskega zračnega prostora s strani ruskih vojaških letal je izjemno nevarna provokacija. To je že tretja takšna kršitev zračnega prostora EU v nekaj dneh in še dodatno zaostruje napetosti v regiji,« je zapisala.