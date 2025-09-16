  • Delo d.o.o.
Kaj se dogaja s Trumpom? Nenavadna izboklina pod suknjičem sprožila val teorij

79-letni Trump je moral pred dnevi celo zanikati govorice, da je umrl.
Nekateri se sprašujejo, zakaj tako bogat človek nima bolje krojenih oblek. FOTO: Saul Loeb Afp
N. P.
 16. 9. 2025 | 19:02
A+A-

Ameriški predsednik Donald Trump je spet v središču pozornosti – in to ne zaradi politike! Na fotografijah iz Bele hiše so pozorni opazovalci opazili skrivnostno izboklino pod njegovim suknjičem, ki je takoj sprožila val ugibanj o njegovem zdravstvenem stanju.

79-letni Trump je moral pred dnevi celo zanikati govorice, da je umrl, saj ga med prazničnim koncem tedna ob ameriškem prazniku dela skoraj ni bilo v javnosti. »Prejšnji teden sem imel več novinarskih konferenc, vse so bile uspešne. Potem sem dva dni vzel premor in že so govorili, da je z mano nekaj narobe,« je povedal novinarjem. Ob tem je še pikro dodal: »Biden se mesece ni kazal v javnosti, pa nikogar ni skrbelo.«

Čudna guba na rokavu

Trumpove besede pa niso pomirile vseh. Na družbenih omrežjih so se pojavile fotografije, na katerih je na njegovem rokavu vidna nenavadna guba. »Tkanina se ne guba tako po rokah,« je zapisal uporabnik X in objavil posnetek, na katerem je izboklino označil.

Nekateri menijo, da gre za oblazinjen suknjič, drugi se sprašujejo, zakaj tako bogat človek nima bolje krojenih oblek. Spet tretji ugibajo, da je v trenutku nastanka fotografije nekdo morda držal predsednika za roko in mu pomagal, da stoji mirno.

Trumpa sicer spremljajo resne zdravstvene težave, diagnosticirali so mu kronično vensko insuficienco (CVI), ki lahko v hudih primerih vodi do ran, močnih oteklin in celo amputacij. »Ko vene ne opravljajo svoje naloge, kri zastaja v nogah. To lahko povzroči bolečine, otekanje in v skrajnih primerih izgubo uda,« opozarja dr. Mimmie Kwong z Univerze v Kaliforniji.

Fotografije Trumpovih otečenih gležnjev in modric že nekaj časa krožijo po spletu, mnogi pa se sprašujejo, ali skrivnostna izboklina na fotografiji nakazuje, da je zdravstveno stanje predsednika resnejše, kot želi prikazati.

Več iz teme

Donald TrumpzdravjeZDAposnetekbolezenBela hišapraznikipolitikafotografijaameriški predsednikteorija zarote
