Kaj se dogaja s Saturnom? Nasa pravi, da bodo obroči vidni le še 18 mesecev

Planet Saturn obdaja skupina istosrediščni obročev, ki se med seboj razlikujejo po svetlosti. Saturnovi obroči veljajo za najbolj znamenite objekte v Osončja, sestavljeni pa so iz ledu in delcev prahu. Videti jih je mogoče že z manjšim daljnogledom, a če gre verjeti napovedim Nasinih strokovnjakov, to ne bo mogoče več prav dolgo.

Čeprav se vse skupaj sliši precej katastrofično, Saturnovi obroči ne bodo kar izginili. Strokovnjaki napovedujejo, da se bo Saturn obrnil pod takšen kot, da se bodo obroči spremenili v skoraj nevidno črto. Saturn se bo v svojem celotnem orbitalnem obdobju rahlo zanihal proti Soncu in stran od njega. To pomeni, da je v obdobju vsakih 1.7 do 15.7 let z Zemlje mogoče videti ta planet iz strani.

Dodajajo še, da je nazadnje do tega redkega astronomskega pojava prišlo septembra 2009, pred tem pa februarja 1996. Astronomi bodo lahko Saturn pod tem kotom opazovali vse do oktobra 2038. Mnoge navdušuje tudi dejstvo, d asi bodo lahko tako ogledali nekatere izmed 156 Saturnovih lun.