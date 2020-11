Kaj se dogaja? Pred DZ policijski trak in gasilci

Pred hramom slovenske demokracije je danes zjutraj več gasilskih vozil, povlečen je tudi policijski trak.



Gasilci so bili okoli 8.04 obveščeni, da je delavka v DZ odprla kuverto, iz katere se je vsul prah, nam je povedal Robert Okorn z GB Ljubljana. V DZ je odhitelo devet gasilcev s tremi vozili, prisotna je tudi policija.



Policija je bila nekaj pred 8. uro obveščena, da so v eni izmed državnih ustanov na območju centra mesta Ljubljana prejeli sumljivo pošiljko iz katere se je ob odprtju vsula neznana snov (bel prah).



»Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci. Uslužbenci Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pa bodo snov analizirali.

Šest oseb, ki so bile izpostavljene pri odpiranju pisemske pošiljke, ostajajo do zaključka analize v karanteni,« je sporočila tiskovna predstavnica PU Ljubljana Aleksandra Golec.