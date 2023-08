Kaj se dogaja nad Moskvo in Črnim morjem? Sestrelili naj bi brezpilotna letala

Ruske sile so minulo noč nad Moskvo in Črnim morjem sestrelile ukrajinska brezpilotna letala, so sporočile ruske oblasti. Razbitine brezpilotnega letala so med drugim padle na moskovski razstavni center. V Kijevu navedb Moskve za zdaj še niso komentirali, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva so ruske letalske sile ukrajinski dron nad prestolnico sestrelile danes okoli 4. ure po krajevnem času (okoli 1. ure po srednjeevropskem času).

Moskovski župan Sergej Sobjanin je sporočil, da so na kraju dogodka reševalne službe, po prvih podatkih pa naj ne bi bilo žrtev. »Razbitine brezpilotnega letala so padle na območje razstavnega centra in niso povzročile večje škode na zgradbi,« je še zapisal na omrežju telegram.

Ruska tiskovna agencija Tass, ki se je sklicevala na reševalne službe, je poročala, da se je deloma zrušila ena od sten paviljona razstavnega centra, kjer običajno potekajo sejmi in konference. Po navedbah agencije so zaradi incidenta za krajši čas zaprli moskovsko letališče Vnukovo.

Nekaj ur pred napadom na Moskvo je Rusija po lastnih navedbah preprečila ukrajinski napad z brezpilotnim letalom na svoje vojaške ladje v Črnem morju. Kot je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi, so patruljne ladje mornarice v četrtek pozno zvečer uničile dron 237 km jugozahodno od Sevastopola, oporišča črnomorske flote na Krimskem polotoku, ki si ga je Rusija priključila leta 2014.

Ukrajinska stran navedb Rusije za zdaj ni komentirala.