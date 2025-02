Kaj se dogaja? Na šolah spet grožnje z bombami, tokrat na Hrvaškem

Več zagrebških šol je na elektronske naslove minulo noč prejelo obvestilo, da imajo morda nameščene eksplozivne naprave, so sporočili iz policije in mesta Zagreb. Po njihovih navedbah so otroke evakuirali iz šol in so že na varnem, v šolah pa so začeli preiskavo.

»Smo v stiku s policijo in njeni pirotehniki že pregledujejo šole. Vsi učenci so zunaj šol in so popolnoma varni. Vse pristojne službe izvajajo maksimalne ukrepe za čimprejšnjo normalizacijo razmer,« so sporočile zagrebške mestne oblasti.

»To neodgovorno in nevarno dejanje ostro obsojamo in izražamo upanje, da bo storilec hitro odkrit in ostro sankcioniran,« so dodali.