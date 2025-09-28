Kaj se dogaja? Na Danskem spet opazili drone

Na Danskem so v noči na nedeljo že drugo noč zapored nad vojaškimi območji opazili drone, je sporočila danska vojska. Sporočili so, da so »ponoči na več lokacijah oboroženih sil opazili brezpilotne letalnike«. Brez drugih podrobnosti so še dodali, da so »razporedili večje zmogljivosti«. Danski mediji pa so poročali, da ponoči niso zaprli nobenega letališča v državi.

Zveza Nato, ki je v zvezi s temi incidenti v stalnih stikih s Københavnom, je sporočila, da so zaradi njih okrepili dejavnost na območju Baltskega morja.

Med ukrepi, ki jih je uvedlo zavezništvo, je tiskovni predstavnik zveze Nato Martin O'Donnell na novinarski konferenci v Bruslju navedel »več platform za obveščanje, nadzor in izvidovanje ter vsaj eno fregato za protizračno obrambo« v regiji zahodno od Rusije.

Izpostavil je, da so visoki predstavniki zavezništva v stalnih stikih z danskimi voditelji v zvezi z incidenti z droni, ki pomenijo najnovejšo v vrsti kršitev zračnega prostora držav članic Nata.

Zaradi dronov so bili od ponedeljka na Danskem in Finskem prisiljeni zapreti več letališč, pri čemer je Danska namignila na vpletenost Rusije. V minulih dneh in tednih je prišlo tudi do več kršitev zračnega prostora z letali in droni na Poljskem, v Romuniji in Estoniji, za katere so prav tako obtožili Rusijo.

Moskva vpletenost odločno zavrača. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v sobotnem govoru na zasedanju Generalne skupščine ZN opozoril zvezo Nato, da bi agresija na Rusijo naletela na odločen odgovor.