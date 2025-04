Kaj se dogaja? Kaos v dveh velikih evropskih državah, nenadoma ostali brez elektrike

Veliki deli Španije in Portugalske so ostali brez elektrike zaradi velike okvare v elektroenergetskem sistemu, je sporočil španski operater električnega omrežja Red Eléctrica.

Zdi se, da so bili prizadeti tudi deli Francije, poročajo španski mediji, ki sicer navajajo, da so Sevillo, Barcelono in Valencio prizadeli izpadi elektrike. Deli madridskega podzemnega sistema so bili evakuirani, semaforji v mestu pa ne delujejo, še poročajo lokalni mediji.

O resnih motnjah v telekomunikacijah in prometu poročajo tudi portugalski mediji. Poročali so tudi, da so telefonske linije po vsej državi prekinjene.

Na tisoče potnikov so morali evakuirati, potem ko je zaradi okvare barcelonska podzemna železnica ostala brez elektrike, navaja El Mundo, izpad elektrike pa je privedel tudi do zaprtja mestnega tramvaja in onesposobljenih nekaterih semaforjev.

Vzrok trenutno ni jasen

Državljani Andore in delov Francije, ki mejijo na Španijo, so prav tako poročali o prizadetosti zaradi izpadov elektrike, po zadnjih informacijah pa so bili nadaljnji izpadi zabeleženi vse do Belgije, pa poroča Euronews.

Lokalni mediji, ki pišejo o težavah z evropskim električnim omrežjem na Iberskem polotoku, ob tem spominjajo tudi na požar v jugozahodni Franciji, na gori Alaric, ki je poškodoval visokonapetostni daljnovod med Perpignanom in vzhodnim Narbonnom.