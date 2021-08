Kaj se dogaja? Iz Kabula poletelo skoraj prazno letalo (FOTO)

Marinci ne pustijo Afganistank iz države



Več držav ustavlja evakuacijske lete iz Kabula: Ni več varno

Na spletnih omrežjih se širi fotografija skoraj praznega letala, ki je poletelo iz Kabula. Fotografijo je objavil novinar CNN, ki na twitterju piše, da gre za enega od štirih čarterskih letov, ki sta ga plačalain, soustanovitelja podjetja Sayara International s sedežem v Washingtonu. To podjetje je dolgo delalo v Afganistanu.Ozadje zgodbe o praznem letu je za Wall Street Journal pojasnilAbi-Habib. Povedal je, da je plačal čarterski let, s katerim je želel Afganistance premestiti v Ugando, a je na letališču prišlo do težav. Ameriški marinci, ki varujejo vhod na letališče, Afganistancem niso dovolili, da bi se vkrcali na letalo. Ena od žensk, ki prihaja iz Ugande je morala lesti skozi kanalizacijsko cev, da bi prišla do letališča.Potem ko se je Abi-Habib dneve skušal organizirati letalo, ki bi moral s 345 sedeži vzleteti iz Kabula, je bilo na koncu na letalo skupaj zasedenih le 50 sedežev. »Ne moremo od vsakega pričakovati, da bo lezel po kanalizaciji. Časa je vse manj.« Wall Street Journal navaja, da se je nekaj podobnega dogajalo že s čarterskim letom, ki bi moral poleteti v Ukrajino. Okoli 40 afganistanskim ženskam, ki so imele pravico se vkrcati na letalo, so to onemogočili ameriški marinci. Po dveh dneh pregovarjanj, je letalo z 240 sedeži poletel z približno s 70 praznimi sedeži.Več držav danes ustavlja evakuacijske lete iz Kabula, »saj ni več varno,« je med drugim dejala danska obrambna ministricaza tiskovno agencijo Ritzau Med prvimi je evakuacijske lete zaključila Danska že v sredo, tudi Nizozemska bo danes sklenila reševanje, čeprav bo verjetno morala tam pustiti več ljudi. Nizozemska vlada se je za ustavitev evakuacijskih letov odločila, ker so jim ameriške sile ukazale, naj se umaknejo iz Afganistana.Francija bo evakuacijske lete iz Kabula končala predvidoma v petek. »Od jutri zvečer ne moremo več izvajati evakuacij z letališča v Kabulu,« je francoski premierpovedal za televizijo RTL.Zahodne države so doslej iz Afganistana evakuirale približno 90.000 ljudi. Na letališču v Kabulu in okoli njega se še naprej zbira ogromna množica ljudi, ki postaja vse bolj obupana, saj se bliža 31. avgust, do katerega naj bi se iz Afganistana umaknila ameriška vojska in predvidoma končali tudi evakuacijski leti.z britanskega obrambnega ministrstva je danes opozoril, da jim ne bo uspelo rešiti vseh. »Ostali bodo ljudje, ki bodo v nevarnosti, če jih ne bodo evakuirali.« V zadnjih 24 urah so na osmih letalih sicer rešili skoraj 2000 ljudi, danes načrtujejo še najmanj 11 poletov. Skupno so v zadnjem tednu iz Kabula spravili več kot 12.000 ljudi, poroča britanski BBC.Talibani so sicer zagotovili, da bodo Američanom in ogroženim Afganistancem odhod iz Afganistana dovolili tudi po 31. avgustu. To je v sredo zvečer sporočil ameriški državni sekretar. Da bodo Afganistancem z veljavnimi dokumenti dovolili odhod tudi po roku za umik ameriških enot, so že pred tem sporočile nemške oblasti in talibani.