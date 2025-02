Kaj pomeni dvignjen kazalec, ki ga je kazal islamski terorist v Beljaku (FOTO)

Evropo znova pretresajo teroristični napadi, ki vnašajo strah in negotovost med prebivalce. Zadnji takšen incident se je zgodil v avstrijskem Beljaku, streljaj stran od slovenske meje, ko je napadalec ubil 14-letnika, pet ljudi pa ranil. Med dejanjem je razkazoval simboliko skrajnih islamističnih skupin in se smejal, policija pa je sirskega prosilca za azil po napadu prijela.

Osumljenec je v incidentu v Beljaku pokazal dvignjen kazalec na desni roki, ki ima v islamski tradiciji globok verski pomen, vendar so ga Islamska država (IS) in druge džihadistične skupine instrumentalizirale kot svoj prepoznavni simbol.

Pomen dvignjenega kazalca v islamu

Dvignjen kazalec simbolizira tawhid in pomeni koncept božje enosti in monoteizma v islamu. Gre za ključno islamsko doktrino, ki poudarja, da obstaja samo en Bog (Alah) in da ni nobenega drugega božanstva poleg njega. Muslimani pogosto dvignejo kazalec med molitvijo ali izgovarjanjem šahade: »Ni boga razen Alaha, Mohamed je njegov poslanec«.

Islamska država (IS) je prevzela to gesto kot simbol svoje ideologije in jo pogosto uporablja v propagandnih posnetkih. Pri njihovih borcih dvignjen kazalec pomeni:

* Pritrditev džihadistični ideologiji – izkazovanje zvestobe kalifatu in ekstremistični razlagi islama.

* Zmago ali moč – skrajneži jo pogosto uporabljajo pri napovedovanju napadov ali kot simbol ponosa ob terorističnih dejanjih.

* Obsodbo nevernikov – kazalec včasih simbolizira nasprotovanje tistim, ki jih označujejo za sovražnike islama.

Medtem ko dvignjen kazalec v islamskem kontekstu izvorno izraža versko predanost, pa je tako Islamska država njegovo uporabo izkrivila in mu dala drug pomen. Zato je danes pogosto povezan s skrajneži, čeprav večina muslimanov to gesto še vedno uporablja v njenem tradicionalnem, nenasilnem verskem pomenu.