Skrivnostni simboli, ki so se pojavili na številnih vozilih v bližini mesta Belgorod v Rusiji, nedaleč od ukrajinske meje, burijo številne duhove in rojevajo nove teorije. Kot poroča Sky News, bi lahko skrivale skrivnosti ruskih načrtov, za zdaj pa potrjenih informacij o pomenu oznak na vojaških vozilih ni.

Kaj menijo vojaški strokovnjaki?

Strokovnjaki menijo, da so takšne oznake večinoma naslikane na vozilih tik pred dvobojem, da bi preprečili, da bi nasprotnik posnemal simbole. Opozarjale naj bi tudi, kam gredo v bitko. Vojaški vir iz Kijeva naj bi za britanski The Sun povedal: »Bistveno je, da je vsaka napadalna sila drugačna, zlasti iz zraka, kjer bodo imele ruske sile popoln nadzor. Ukrajinci imajo zelo podobne tanke in vozila in zato želijo zmanjšati tveganje prijateljskega ognja.«

Michael Clarke, nekdanji direktor obrambnega centra Royal United Services Institute (RUSI), je za Sky News povedal, da so simboli verjetno povezani z geografsko lokacijo, kjer bodo enote razporejene v boj. »Pogosto bodo ti simboli lokacijski – sporočali bodo, kam se enota odpravlja. Če bi vozila samo označili kot ruska, bi lahko uporabili samo en simbol,« je dejal Clarke.

»Točka brez povratka«

David Kime, nekdanji vojak, policist in terenski obveščevalec, pravi, da so mu plačanci iz ruske paravojaške organizacije povedali, da 'Z' pomeni 'Zelenski', torej Volodomirja Zelenskega, sedanjega predsednika Ukrajine. Kime tudi pravi, da 'Z' pomeni 'točko brez povratka'.

Da pa je vse skupaj še bolj zlovešče, je tukaj še dejstvo, da črke 'Z' v ruski cirilici ni (je pa črka 'З') …