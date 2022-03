Je Putin aktiviral najbrutalnejše orožje? Svet je v strahu, Rusija molči

Vojna v Ukrajini dobiva še bolj zastrašujoč preobrat. Vladimir Putin naj bi se namreč odločil uporabiti termobarično orožje, ki je po ženevski konvenciji prepovedano. Rusija naj bi to informacijo potrdila, če gre verjeti britanskemu obrambnemu ministrstvu. Na twitterju so zapisali: »Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo uporabo sistema TOS-1A v Ukrajini. TOS-1A uporablja termobarične rakete ter ustvarja vžigalne in eksplozijske učinke.« Ministrstvo sicer ni navedlo, kje in kdaj so dobili to potrditev, Rusija namreč o tem ni podala uradne izjave, poroča The Independent.

Oksana Markarova, ukrajinska veleposlanica v ZDA, je že prej trdila, da je Rusija uporabila tovrstno orožje peti dan invazije na Ukrajino, ni pa razkrila, kje. Pred tem je Pentagon sporočil, da so v Ukrajini opazili ruske mobilne izstreljevalce za termobarično orožje, vendar niso mogli potrditi njihove uporabe. Rusijo prav tako obtožujejo uporabe kasetnega streliva, ki sprošča manjše 'bombe' na širšem območju in lahko povzroči množične žrtve med civilisti v naseljenih območjih.

Velja za eno najbrutalnejših orožij na svetu

Termobarično orožje (tudi vakuumske bombe), ki so ga prvotno razvili nacisti v drugi svetovni vojni, ZDA pa so ga najprej uporabile v Vietnamu, je napolnjeno z zelo eksplozivno mešanico goriva in kemikalij. V zrak se razširijo drobni delci ogljikovih kovin, ki se nato vžgejo. Zaradi širokega območja vžganih delcev eksplozija posesa kisik iz okolice in povzroči udarni val, ki uniči vse na svoji poti, vključno z zgradbami in ljudmi.

Peter Lee z univerze v Portsmouthu je za The Independent pojasnil, kako delujejo vakuumske bombe, potem ko naj bi bile leta 2016 domnevno uporabljene v Siriji. »Predstavljajte si, da globoko vdihnete in se nato potopite v vodo. Nato si predstavljajte, da se ves kisik v trenutku izloči iz vašega telesa. Poskusite znova vdihniti. Toda namesto da bi hladna voda napolnila vaša pljuča, vas začnejo strupeni, vnetljivi delci ubijati od znotraj navzven.«

Študija Cie, ki jo citira Human Rights Watch, navaja, da lahko vakuumske bombe »izbrišejo vsakogar, ki je v bližini točke vžiga. Tisti, ki so ob robu, bodo verjetno utrpeli številne notranje, torej nevidne poškodbe, vključno z razpokanimi bobniči in zdrobljenimi notranjimi ušesnimi organi, hudimi pretresi možganov, razpočenimi pljuči in notranjimi organi ter morda slepoto.« Za hujše se štejejo samo eksplozije, ki jih povzročijo jedrski napadi.

Rusi imajo v lasti 'očeta vseh bomb'

Ameriška različica vakuumske bombe stane okoli 16 milijonov evrov dolarjev na kos, ima zadaj štiri 'plavuti' za natančnejše premikanje, tehta skoraj 10 ton, njen polmer uničenja je med 150 in 300 metri, njena uničujoča moč pa je enaka tisti, ki bi jo povzročilo 11 ton TNT.

Rusi imajo v lasti nekaj močnejšega, čemur vojaški analitiki pravijo 'oče vseh bomb'. Moč eksplozije ruske vakuumske bombe je štirikrat večja od ameriške, torej kot 44 ton TNT, Rusi skrivajo, koliko stane, znano pa, da je temperatura eksplozije dvakrat višja od ameriške. Skupni polmer eksplozije je 600 metrov, vojaški analitiki pa še dodajajo, da bi povzročila množično uničenje razsežnosti brez primere.