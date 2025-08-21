Kaj bo z ugrabljenimi ukrajinskimi otroki?

Medtem ko svet ugiba, na kakšen način doseči premirje med Rusijo in Ukrajino, ki se bo očitno – tudi po mnenju predsednika ZDA Donalda Trumpa – morala sprijazniti z izgubo ozemlja, mnogi opozarjajo tudi na usodo tisočev otrok, ki so bili iz Ukrajine odpeljani v Rusijo. Naj pomisli na otroke, je med drugim v pismu ruskega predsednika Vladimirja Putina pred dnevi opozorila tudi prva dama ZDA Melania Trump. Ruskemu voditelju je dejala, da bo z zaščito nedolžnih otrok naredil več kot le služil Rusiji – služil bo človeštvu.

Zahvalno pismo

Ob nedavnem srečanju v Ovalni pisarni pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Donaldu Trumpu izročil pismo za Melanio, ki ga je napisala ukrajinska prva dama Olena Zelenska. Zelenski je dejal, da gre za zahvalo Melanii, ker je opozorila na najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, za katere njegova vlada trdi, da jih je Rusija ugrabila od začetka invazije leta 2022.

Melania, poroča BBC, v pismu Putinu ni omenila nobenih konkretnih otrok. Na vprašanje novinarja o pismu je Trump v ponedeljek odgovoril, da njegova žena izjemno ljubi otroke in sovraži to, kar se dogaja, kar velja za vse vojne. »Rada bi videla, da se to konča, o tem govori zelo odkrito in z veliko žalostjo, ker je toliko ljudi ubitih,« je dejal.

Melania Trump je pisala Vladimirju Putinu. FOTO: Alex Wroblewski /fp

Zelenski je pohvalil Melanio zaradi njenega zanimanja za eno najbolj bolečih in najtežjih tem te vojne – ugrabitve ukrajinskih otrok. »Globoko cenimo njeno sočutje,« je dejal. Ukrajinska vlada pravi, da je bilo okoli 19.500 otrok deportiranih oziroma nasilno odpeljanih z domov v Rusijo ali na rusko okupirana ozemlja, pri čemer se jih je samo približno 1500 vrnilo.

Leta 2023 je Mednarodno kazensko sodišče izdalo nalog za prijetje ruskega predsednika Vladimirja Putina in njegove pooblaščenke za pravice otrok Marije Lvove Belove zaradi domnevne nezakonite deportacije otrok. Rusija te obtožbe zanika in trdi, da je otroke le zaščitila, tako da jih je zaradi njihove varnosti premestila z vojnega območja. Ukrajina vrnitev otrok razume kot del mirovnih pogajanj.