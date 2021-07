Janša na konferenci lepo prosil

Slovenija bo imenovala evropske tožilce, nastale so zamude



Slovenija je 1. julija začela predsedovanje Evropski uniji (drugič v zgodovini), slovenski premierpa je danes v Strasbourgu evropskim poslancem predstavil prednostne naloge . Medtem ko je Janšo evropska desnica hvalila, je bil z leve deležen ostrih kritik in dvomov, da bo slovenski predsednik vlade kos izzivom, ki jih prinaša slovensko predsedovanje v Svetu EU.Pravkar na novinarski konferenci Janša odgovarja na novinarska vprašanja. »Te prioritete predstavljamo v upanju, da je v naslednjih šestih mesecih Evropa na poti v normalnost,« je uvodoma dejal Janša in se zahvalil za sodelovanje Nemčiji in Portugalski, saj delujejo v triu. »Bilo je opravljeno veliko delo v zelo težkih razmerah. Po kaosu se je Evropa postavila na noge in z dogovori o okrevanju ter z dogovorom o uporabi cepiv ter digitalnem covid potrdilu. Evropska unija je dokazala, da je tukaj, da enotno delujemo v takšnih krizah, kot je epidemija.«»Komisija bo tesno sodelovala s slovenskim predsedstvom in zagotovila, da bomo sprejeli čim več načrtov za okrevanje in odpornost še pred poletnimi počitnicami in nato po počitnicah. Pri tem je pomembna kakovost. Prav tako moramo izkoristiti čas slovenskega predsedovanja za nove finančne vire,« je dejala predsednica Evropske komisije. Znova se je dotaknila tudi vladavine prava v državah EU in poročila o tem v obdobju, pričakuje obravnavo. »Ne gre za sodnike, gre za delegirane tožilce. Slovenija jih bo imenovala, ko bodo zaključene procedure. Slovenija bo sodelovala, ni da ne bi želela, želela pa bi, da bi sodelovale vse članice Evropske unije. Zaradi proceduralnih razlogov Slovenija še nima evropskih tožilcev. To ne pomeni, da nadzor evropskih sredstev ni pod nadzorom. Če kdo pozna kakšen koruptiven primer, naj ga navede,« je na vprašanje novinarke Politica odgovoril Janez Janša o imenovanju evropskih tožilcev.»Meni je žal, da se v zadnjih dveh tednih vsi ukvarjate z dvema delegiranima tožilcema. Nihče pa se ne vpraša, zakaj ne sodelujejo Danska, Irska, Madžarska. Še enkrat zagotavljam, da bo Slovenija sodelovala in da bo imenovala svoja tožilca,« je še na drugo vprašanje na to temo odgovoril Janša.»Slovenci smo vstopili v Evropsko unijo, da se povezujemo, ne delimo. Mi smo šli iz ene države, ker smo se delili, ne želimo, da se kaj takega dogaja v EU. Slovenijo vidim kot povezovalca, smo nekje na sredini in razumemo vse prostore. Kar bo v naši moči, bomo naredili, poskušali bomo graditi mostove tam, kjer je to mogoče, in iskali najmanjše skupne imenovalce, kjer so na nasprotnih bregovih,« je o razlikah med Vzhodom in Zahodom.»Na načelni ravni obstaja dilema, ali je širitev strateška stvar ali ne. Moje osebno mnenje je in da mora biti, ker se v zadnjih 15 letih Evropska unija ni širila, z eno izjemo, ampak se krčila. Se je pa širil nekdo drug, ki zaostruje situacijo, ki spodbuja konflikte,« je poudaril slovenski premier, ki pravi, da Slovenija širitev vidi kot nekaj dobrega. »Ni bila širitev v ospredju, ker smo se ukvarjali s krizami. Če bomo temu dali prioriteto, je mogoče narediti korak naprej. Jaz poslušam države, ki so proti temu, ampak jih ne razumem.« Von der Layenova je dodala, da je prepričana, da zahodni Balkan spada v evropsko družino, a le pod pogoji in pravili EU.Za Janšo je španska novinarka postavila tudi vprašanje o medijski svobodi. »Glede medijske svobode naj povem, da tretjič vodim slovensko vlado. Vedno ko vodim slovensko vlado, se na indeksu medijske svobode Slovenija dvigne. Preverite. Je pa polno političnega izvoza v tujino. Nobeden od vas ne govori slovenskega jezika, vedno vam nekdo drug pove stvari. Zato vabim vse, da pridete v Slovenijo in se sami prepričate o medijski svobodi ter vladavini prava, kako je. Živite tam en teden, s prevajalcem seveda. In lepo prosim, ne sodite po tem, kar vam kdo pove.«