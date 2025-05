Kaj bi se zgodilo, če bi Indija in Pakistan uporabila jedrsko orožje? To pravi študija

Znanstveniki z ameriške univerze Rutgers so že pred nekaj leti izvedli poglobljeno analizo morebitnih posledic jedrske vojne med Indijo in Pakistanom ter opozorili, da bi bil takšen spopad poguben ne le za ti dve državi, temveč za ves svet.

Raziskovalna ekipa je natančno opisala možni potek konflikta, število človeških žrtev in širše podnebne posledice, pišejo tuji mediji.

Po ocenah bi – glede na moč uporabljenega orožja, ki bi se gibala med 15 in 100 kilotonami – število smrtnih žrtev lahko doseglo od 50 do 125 milijonov ljudi. Poleg ogromnega števila mrtvih bi milijoni ranjenih potrebovali nujno pomoč, številna mesta v Indiji in Pakistanu pa bi bila popolnoma uničena in postala neprimerna za bivanje.

Uničenje ključne infrastrukture – od električnih omrežij do prometnih sistemov in bančnega sektorja – bi dodatno ohromilo družbo.

Narašča število mrtvih v obstreljevanju med Indijo in Pakistanom V indijskih napadih na Pakistan je bilo po zadnjih podatkih Islamabada ubitih najmanj 26 civilistov, še 46 ljudi je ranjenih. Največ ljudi je umrlo v napadu na mošejo, kjer sta življenje izgubili tudi triletnici, je danes sporočil tiskovni predstavnik pakistanskih sil. Narašča tudi število žrtev pakistanskega obstreljevanja v Indiji. Do najhujše zaostritve konflikta med jedrskima silama v več desetletjih je prišlo po aprilskem strelskem napadu na turiste v indijskem delu Kašmirja. Indija je krivdo za napad zvalila na Islamabad in ponoči izvedla raketne napade na »teroriste« v Pakistanu. Sledilo je medsebojno topniško obstreljevanje prek de facto meje v Kašmirju. Skupno število smrtnih žrtev v Pakistanu po navedbah vojske znaša 26, medtem ko je predstavnik indijske policije poročal o desetih smrtnih žrtvah na indijski strani, navajajo tuje tiskovne agencije. Združeni narodi, Kitajska in ZDA so sprti strani pozvali k zadržanosti. (STA)

Globalne posledice: jedrska zima

Vendar pa znanstveniki opozarjajo, da uničenje ne bi bilo omejeno le na regijo. Jedrske eksplozije in posledični požari bi sprostili ogromne količine dima in saj, ki bi se dvignile visoko v atmosfero. Ta dim bi lahko blokiral sončno svetlobo in povzročil globalno ohladitev – pojav, znan kot »jedrska zima«, podoben posledicam velikih vulkanskih izbruhov v zgodovini.

Takšna sprememba podnebja bi povzročila padec temperatur po vsem svetu, zmanjšanje padavin in hude motnje v svetovni kmetijski proizvodnji. Z drugimi besedami – tudi države, ki jih jedrski udari ne bi neposredno prizadeli, bi se lahko soočile z lakoto, gospodarskimi pretresi in politično nestabilnostjo.

Znanstveniki poudarjajo, da bi bile posledice že enega regionalnega jedrskega spopada dolgotrajne in globalne.