Kača, skat ali morski list? Ta žival se lahko preobrazi v vse

Mimikrijska hobotnica (Thaumoctopus mimicus) je eden najzanimivejših mehkužcev v živalskem kraljestvu. Posnemati zna več kot 15 drugih morskih bitij, vključno z morskimi kačami, raki in meduzami. Spreminja ne le barvo kože, temveč tudi njeno teksturo. V druge vrste se ne preoblači le, da bi se skrila, včasih se preobrazi v žival, ki je nevarna, da plenilce prestraši. Je edini znani nevretenčar, ki posnema tudi več vrst hkrati. Morskega lista, ki je ploščat, posnema tako, da razporedi vse svoje dolge lovke za telo in oponaša njegovo gibanje. Za posnemanje skata uporabi enako gibanje, a eno lovko vleče za seboj. Je izjemno inteligentna, uči se s posnemanjem, druge živali zgolj opazuje.

Ker se zna tako zvito skriti, je dolgo ostala neodkrita. Prvič so jo opazili leta 1998 v blatnem rečnem ustju ob obali Sulavezija v Indoneziji. Živi na tropskih območjih, v Indoneziji, na Filipinih in avstralskem Velikem koralnem grebenu. Najdemo jo v plitvih vodah globine od enega do 15 m, kjer dno prekrivata pesek ali mulj, saj se rada zakoplje v tla. V nasprotju z običajnimi hobotnicami ne potrebuje skalnih duplin.

Ker se tako dobro skrivajo, jih znanstveniki dolgo niso opazili. FOTO: Joebelanger7Getty Images

Odrasle hobotnice so dolge do 60 cm. Jedo male rake, ribe in mehkužce. Plenu ali sovražnikom vbrizga snov, ki jih paralizira. Za beg uporabijo oblak črnila, podobno kot drugi pripadniki njihove vrste.

Mimikrijske hobotnice so samotarji. Po več skupaj jih srečamo le med parjenjem. Nekateri samci se takrat pretvarjajo, da so samice, da bi dobili prednost pred drugimi samci.

Zrastejo do 60 cm. FOTO: Ifish/Getty Images

Samci imajo poseben ud, s katerim prenesejo majhno vrečko sperme na samico in jo odložijo v njen plašč. Po parjenju samcu hektokotilus odpade in kmalu zatem pogine. Samica sama skrbi za jajčeca. Hkrati jih izleže od 100 do 500. Od dva do štiri tedne se ne gane od mladičev, tudi zaradi hranjenja ne: tako ves ta čas strada. Ko mladiči postanejo zreli za samostojno plavanje, njihova mama pogine. Mladiči se morajo hitro naučiti posnemanja, da bi preživeli. Mimikrijske hobotnice živijo le devet mesecev.

Godrnjav, a ljubek Hank, hobotnica iz Disneyjeve risanke Iskanje pozabljive Dory, je mimikrijska hobotnica.