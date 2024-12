Južna Koreja v šoku: predsednik Yoon razglasil vojno stanje za zaščito države

Južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol je danes razglasil vojno stanje. V televizijskem nagovoru narodu je pojasnil, da je ukrep, ki je bil sprejet v okviru razgrete parlamentarne razprave o proračunu, nujen za zaščito države pred severnokorejskimi komunističnimi silami in za odpravo protidržavnih elementov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Za ukrep se je odločil, potem ko je parlament odobril proračun za leto 2025. Opozicija je v njem izsilila reze na več postavkah ter predlog za odstavitev generalnega državnega tožilca in vodje odbora za revizijo in inšpekcijo, ključnih uradnikov, odgovornih za nadzor nad financami javnih agencij.

Oaza za mamila, leglo kriminalcev

Največji opozicijski Demokratski stranki (DP) Yoon očita, da je ohromila vladanje z ustavnimi obtožbami, posebnimi preiskavami in zaščito svojega voditelja pred sodiščem, namesto da bi upoštevala dobrobit ljudi. Dodal je, da je parlament postal zatočišče za kriminalce, leglo poslanske diktature, ki si prizadeva ohromiti sodni sistem ter zrušiti liberalno demokratično ureditev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ljudje, zbrani pred glavnimi vrati nacionalne skupščine v Seulu v Južni Koreji, potem ko je predsednik Yoon Suk Yeol razglasil izredno vojno stanje. FOTO: Jung Yeon-je Afp

Opozicijskim poslancem je očital, da so zmanjšali sredstva v vseh proračunskih postavkah, bistvenih za temeljne funkcije države, kot sta boj proti kaznivim dejanjem, povezanim s prepovedanimi drogami, in ohranjanje javne varnosti (...) in s tem državo spremenili v oazo za mamila in pahnili v kaos na področju javne varnosti.

Čim prej bi vzpostavil »normalno stanje«

Yoon je opozicijo, ki ima večino v 300-članskem parlamentu, označil za protidržavne sile, ki nameravajo strmoglaviti režim, svojo odločitev pa za neizogibno. »Z odstranitvijo protidržavnih sil bom čim prej vzpostavil normalno stanje v državi,« je zatrdil.

Vodja DP Lee Jae-myung je obsodil Yoonovo potezo in jo označil za neustavno.

Vojno stanje pomeni uvedbo neposrednega vojaškega nadzora v državi v času izrednih razmer, ko civilne oblasti ne morejo delovati. Izvajanje vojnega stanja ima lahko pravne posledice, kot sta ukinitev običajnih civilnih pravic in razširitev vojaškega prava. V teoriji gre za začasno ureditev, ki v praksi lahko traja nedoločen čas.