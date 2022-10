Južna Koreja izstrelila serijo raket kot odgovor Kimu Džong Unu, zgodila pa se je sramota

Južnokorejska in ameriška vojska sta v morje izstrelili serijo raket, v odgovor na izstrelitev severnokorejske balistične rakete nad Japonsko, je danes sporočil Seul. Pjongjang je namreč v torek prvič po petih letih izstrelil raketo čez japonsko otočje in tam povzročil paniko, ponekod tudi evakuacije. Oborožene sile Južne Koreje in ZDA so izvedle lastno vajo in izstrelile rakete zemlja–zemlja v Japonsko morje, je sporočila južnokorejska vojska. Obe vojski sta v ocean izstrelili dve balistični raketi kratkega dosega. A prišlo je do nepričakovanega zapleta – en južnokorejski izstrelek je padel na kopno v bližini zračnega oporišča v južnokorejskem mestu Kangneng (Gangneung).

Izbruhnil je ogenj, zaradi česar so se mnogi domačini prestrašili, da gre za napad Severne Koreje. Južnokorejska vojska je incident opazila šele nekaj ur kasneje zaradi množice objav na spletnih omrežjih. Za nesrečo se je prebivalcem opravičila in obljubila, da jo bo preiskala.

Kaj je namen vaj?

Namen teh vaj je »zagotoviti, da imamo pripravljene vojaške zmogljivosti za odziv na provokacije Severne Koreje, če bi do tega prišlo,« je za CNN povedal tiskovni predstavnik ameriškega sveta za državno varnost John Kirby. »Do tega sicer ne bi smelo priti. Kim Džong Unu smo jasno povedali, da smo se pripravljeni sestati brez kakršnih koli predpogojev. Želimo doseči denuklearizacijo Korejskega polotoka.Toda on ni pokazal pripravljenosti, da bi se premaknil v to smer. Z nadaljevanjem raketnih poskusov, ki so kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN, se premika v nasprotno smer.«