Junaški pilot bo veleposlanik

2009.

mu je uspel čudež.

Ameriški predsednikje za ameriškega veleposlanika pri Mednarodni organizaciji za civilno letalstvo (ICAO) imenoval pilota, ki je leta 2009 čudežno pristal na reki Hudson v New Yorku, potem ko so v oba motorja letala trčile kanadske gosi., kot se ga je v medijih prijel ljubkovalni vzdevek, je star 70 let, odlikovan in seveda že upokojen, a kot kaže, je politično dejavnejši kot kadar koli. Predvsem med zadnjo predsedniško kampanjo je glasno navijal za izvolitev Bidna oziroma kogar koli, ki ni, kar so mu mnogi Američani sicer zamerili, a prvi mož ZDA mu je za podporo neizmerno hvaležen.V senat zdaj intenzivno pošilja nominacije za zvezne sodnike in veleposlanike, med njimi tudi Sullenbergerja, pa še nekdanjega namestnika državnega sekretarja ZDA in direktorja pri Morgan Stanleyjuna položaj veleposlanika v Izraelu. Za veleposlanika v Mehiki je imenoval nekdanjega senatorja iz Kolorada. Nekdanjo namestnico svetovalca za nacionalno varnost v času, ko je bil sam podpredsednik ZDA pripa je imenoval na položaj veleposlanice ZDA pri Natu.Sully, nekdanji vojaški pilot, je, spomnimo, zelo mrzlega januarja 2009 vzletel s potniškim letalom družbe US Airways z newyorškega letališča La Guardia, ko so oba motorja letala zamašile kanadske gosi, ki jih je v New Yorku veliko. Po hitrem premisleku, ali bi poskusil obrniti nazaj proti La Guardii ali pristati kje drugje, je sklenil, da ne sme tvegati strmoglavljenja na Manhattan, zato je letalo spektakularno spustil na reko Hudson. Zaradi njegovih dolgoletnih izkušenj, treznega razmišljanja in izjemnega pilotskega znanja je preživelo vseh 155 ljudi na krovu.Junak si je prislužil tudi hollywoodski poklon, posneli so namreč film Čudež na reki Hudson v režijiv glavni vlogi.