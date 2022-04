Junak: kot najmlajši in kljub avtizmu končal peklenski maraton

Kar 16 kilmetrov dolga preizkušnja je le za najpogumnejše in najvztrajnejše ter seveda telesno in duševno najbolje pripravljene, da je kot iz jekla, pa je nedavno dokazal tudi mladi, komaj 19-letni Zach Bates, ki je neverjetno razdaljo na ultramaratonu Coldwater Rumble v ameriški zvezni državi Arizona premagal v 28 urah. In to kljub avtizmu.

Dragocena podpora družine

Ni zahtevna le dolžina preizkušnje, sama trasa poteka po skrajno vroči in neprijazni pokrajini, ki lahko kaj hitro izčrpa telo in duha; mimogrede, od skupno 99 tekmovalcev jih je obupalo kar 30, torej skorajda tretjina, kar pa nikakor ne velja za Zacha, sicer navdušenega tekača, ki pa se je za tako zahtevni podvig odločil pred slabim letom dni.

Vroča pokrajina je preizkušnjo še oteževala. FOTO: Matthew Perkins/Getty Images

Da bo napadel Coldwater Rumble, in to pred svojim dopolnjenim 20. letom, je materi kot strela z jasnega naznanil med maturantskim plesom, družina pa je trmastemu Zachu takoj sklenila pomagati doseči zastavljeni cilj.

Začeli so se mukotrpni treningi, med katerimi je mladenič stopnjeval pripravljenost in krepil telo ter se uril v vztrajnosti, na pomoč pa sta mu potem priskočila tudi izkušena maratonca John Hendrix in Nickademus de la Rosa. »Ljudje z avtizmom se lahko zelo dobro osredotočijo na zastavljeni cilj, a potrebujejo pomoč na nekaterih drugih področjih, ki so za druge povsem vsakdanja in samoumevna,« pripovedujeta ponosna mama in oče Rana in Brian, ki sta zgledno skrbela za sinovo prehrano, športno opremo, izbiro tras za trening in seveda obilo počitka ter regeneracijo.

Zach se je na ultramaratonu odrezal več kot odlično; ciljno črto je pretekel z 38. časom, pri tem pa se je v zgodovino zapisal kot najmlajši tekmovalec, ki je premagal neprizanesljivi Coldwater Rumble. A njegove tekaške dogodivščine so se šele dobro začele.

400 kilometrov je dolg naslednji podvig.

Zach bo namreč marljivo treniral še naprej, saj si je že zastavil nov cilj, seveda, še zahtevnejšega: ultramaraton Cocodona 250, kar 400-kilometrsko preizkušnjo, ki je prav tako v Arizoni, a začinjena s številnimi zahtevnimi vzponi.