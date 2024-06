Julian Assange na prostosti, vkrcal se je na zasebno letalo

Assange je bil zadnjih pet let zaprt v strogo varovanem zaporu Belmarsh na obrobju Londona, pred tem pa je sedem let preživel v izgnanstvu na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, dokler mu niso odvzeli azila in ga aprila 2019 zaprli.