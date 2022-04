Julia pobegnila pred vojno, nato pa doživela pekel, ljudje počnejo strašne reči

Podjetnica Julia Skubenko (30) je zaradi vojne v Ukrajini pobegnila pred vojno in našla zatočišče v Veliki Britaniji. Zdaj je spregovorila o slabi izkušnji, ki jo je doživela pri selitvi v novo državo. Kot pravi, so ji moški ponujalo sobo v zameno za poroko, poroča Daily Star.

Povedala je, da je na facebooku iskala novi dom, a je dobivala predvsem nespodobne ponudbe britanskih moških. Podjetnica, ki je v Kijevu vodila podjetje za čiščenje, je dejala, da da je bilo v njeni skupini 18 tisoč ljudi, ki je bežalo iz Ukrajine. Na facebooku je objavila svojo fotografijo in kontakt.

Potencialnem gostitelju je omenila svoje hobije, jahanje, ples in branje in zapisala, da bi rabila dom vse dokler »ne stopi« na lastne noge. A namesto, da bi prejela koristno ponudbo, je prejemala sporočila moških, ki bi jo poročili. Skubenko je prosila, da bi ostala pri gostitelju, ki že ima soprogo, a ji je nekdo vseeno odgovoril: »Škoda, lahko bi vseeno ustvarila svojo družino«.

Potem, ko so jo moški zasuli s sporočili, je Skubenko spregovorila za medij v skrbi za mlade ženske begunke, ki bi lahko bile v nevarnosti. V pogovoru za Daily Mail je povedala, da je zaskrbljena za dekleta, ki prihajajo iz Ukrajine.

Skubenko je zdaj našla dom v Veliki Britaniji. Na Otoku ljudem, ki ponudijo prebivališče, država subvencionira nekaj denarja. Aplikacija, ki so jo v Velii Britaniji ustvarili za begunce in iskanje njihove stanovanjske rešitve, postaja bolj aplikacija Tinder za begunce, so zaskrbljeni uradniki.