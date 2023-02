Jug ZDA odet v sneg in led

Smrtonosno snežno neurje je v sredo že tretji dan zapored prizadelo južni del ZDA, zaradi česar so odpovedali na tisoče poletov, več sto tisoč odjemalcev je ostalo brez elektrike, zaprte so bile šole in že tako zahtevne razmere na cestah so se še poslabšale.

Opozorila o zimskih razmerah so bila izdana za območje, ki se razteza od meje zahodnega Teksasa z Mehiko prek Oklahome, Arkansasa in Louisiane do zahodnega Tennesseeja in severnega Misisipija. Po napovedih meteorologov so se čez dan na številnih območjih pojavljale padavine, vključno z mrzlim dežjem in snežno brozgo. Do srede opoldne je bilo v ZDA odpovedanih 2300 poletov. Tri četrtine so jih odpovedali z letališča Dallas-Fort Worth in več kot dve tretjini z letališča Dallas Love Field. Številni so bili odpovedani tudi na drugih letališčih, med drugim v San Antoniu, teksaški prestolnici Austin in Nashvillu v Tennesseeju. Že v torek so odpovedali 2000 poletov, v ponedeljek pa 1100.

Ekipa košarkarske lige NBA Detroit Pistons po ponedeljkovi tekmi proti Dallas Mavericks ni mogla odleteti domov.

Zaradi neurja ekipa košarkarske lige NBA Detroit Pistons po ponedeljkovi tekmi proti Dallas Mavericks ni mogla odleteti domov, liga NBA pa je v sredo zvečer prestavila domačo tekmo Pistonsov proti Washington Wizards. Številne šole v Arkansasu bodo zaprte tudi danes, prav tako po Teksasu in Tennesseeju. V Teksasu je bilo v sredo popoldne brez elektrike več kot 350.000 odjemalcev, saj so zaledenela drevesa pretrgala žice daljnovodov. Več kot polovica teh izpadov je bila v Austinu. Na teksaških cestah je zaradi ledu od ponedeljka umrlo šest ljudi, reševalci pa so morali posredovati v več sto nesrečah. Zaradi spolzkih cest so izredne razmere tudi v Arkansasu.