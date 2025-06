Joška Broz pred smrtjo razkril Titove skrivnosti: Dedek mi je priznal svojo največjo napako

V torek je umrl Josip Joška Broz, vnuk nekdanjega jugoslovanskega predsednika Josipa Broza Tita. Joška je bil eden izmed šestih Titovih vnukov, ki je v javnosti pogosto spregovoril o zasebni plati svojega znamenitega dedka, pa tudi o zgodovinskih priznanjih, ki mu jih je ta zaupal tik pred smrtjo, poroča Kurir.

Joška Broz se je rodil leta 1947 v Beogradu. Njegova starša, Žarko Broz in Tamara Veger, sta se ločila, ko je bil star komaj tri leta, zato sta se on in njegova mlajša sestra Zlatica preselila k dedku Josipu Brozu Titu in njegovi ženi Jovanki v predsedniško rezidenco.

Več let je Joška Broz delal kot gozdar in kovinar, nato pa postal spremljevalec Josipa Broza Tita pri lovu in nadzornik njegovih lovišč. Deloval je tudi v posebni protidiverzantski enoti, ki je skrbela za varnost maršala do njegove smrti 4. maja 1980.

Broz je bil poročen štirikrat, za seboj pa je pustil tri otroke: sinova Nebojšo in Viktorja ter hčerko Tamaro. Njegovi vnuki so Lazar, Luka in Filip.

Joška Broz je bil tudi politično aktiven kot predsednik Komunistične partije, poleg tega pa je leta 2005 ustanovil društvo državljanov »Josip Broz Tito« s sedežem v Beogradu, ki ga je vodil vse do svoje smrti.

Tito mu je priznal svojo največjo napako

Pred leti je v javnosti spregovoril o zasebnem pogovoru z dedkom, v katerem naj bi mu Tito priznal svojo največjo napako – spremembo ustave leta 1974, ki je oslabila zvezni sistem Jugoslavije. »Iz ene države smo naredili osem manjših, vse se je razdrobljeno – to je moja največja napaka,« naj bi po Brozovih besedah dejal Tito, ki tega sicer nikoli ni povedal javno.

Joška Broz je večkrat poudaril, da je imel priložnost spoznati boemsko plat svojega dedka. »V krogu družine je bil zelo sproščen. Oboževal je ribe in piščanca – dve jedi, ki jih na uradnih večerjah ni mogel uživati, ker se jesta z rokami,« se je nekoč spominjal.