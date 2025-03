Josip Broz - Tito ni umrl 4. maja? Vsi so jokali, državljanom mesece lagali

»Umrl je tovariš Tito,« je stavek, ki ga je pred 45 leti v TV Dnevniku na srbski televiziji s solzami v očeh izrekel napovedovalec Miodrag Zdravković, pri nas pa legendarni Tomaž Terček.

Vsi v takratni SFRJ so jokali, to je bila prava tragedija, čeprav se je vedelo, da je Josip Broz hudo bolan. In vse do danes je več zgodovinarjev, biografov in teoretikov zarote vztrajno uveljavljalo idejo, da je Josip Broz - Tito umrl mesece pred 4. majem. Večkrat je bilo rečeno, da ni umrl 4. maja, ampak na drug dan, a da je bil ta datum izbran, ker je to iluminatski praznik – dan usmiljenja.

Umrl naj bi že 19. februarja 1980

»Josip Broz - Tito je mrtev,« je sporočilo, ki naj bi ga Svet za obrambo ustavne ureditve SFRJ 14. februarja 1980 v najstrožji tajnosti poslal rušilcu Split v vodah Črnega morja. Kmalu so ga umaknili, kot razlog pa so navedli, da naj bi zdravniki po nekaterih trditvah že klinično mrtvega Broza priklopili na aparate, dokler se vrh države ne odloči, kaj storiti po njegovi smrti in kako ohraniti stabilnost v državi.

V ljubljanskem kliničnem centru naj bi le čakali na kodirano sporočilo »Tekma se je začela,« ki je označilo trenutek, ko se javnosti sporoči, da je Tito mrtev. A po teorijah zarot predsednik SFRJ ni zdržal in naj bi umrl pred zoro 19. februarja 1980.

Teorije zarote ovrgel Titov zdravnik

V času Titove bolezni so v Ameriki ukradli posmrtne ostanke Charlieja Chaplina, zato so organizatorji Titovega pogreba želeli postaviti čim težjo marmorno ploščo, da se to ne bi zgodilo z njegovimi posmrtnimi ostanki.

»Jasno je bilo, da je devetmetrsko marmornato ploščo na grob mogoče postaviti le s pomočjo žerjava, tako dolgotrajno dejanje pa pred svetovnimi tv kamerami ne bo prav učinkovito. Odločili smo se, da bomo namesto pravega nagrobnika postavili masko prav tako iz marmorja, a veliko lažjega,« je povedal inženir grobnice Dragomir Gavrilović.

Vse teorije zarote je ovrgel prof. Predrag Lalević, anesteziolog in kirurg, ki je 16 let skrbel za Titovo zdravje. »Čas, ki smo ga takrat objavili kot čas Titove smrti, je do sekunde točen. Potem je umrl, vse ostalo pa je nesmisel. Osebno sem mu izklopil naprave. Bil sem njegov zdravnik od leta 1964 do njegove smrti in spominjam se le lepih stvari,« je povedal pred leti za srbske medije.